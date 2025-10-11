Gombát szedsz? Így kell adóznod utána, ha eladnád

Sokak hobbija a gombászás, amit a legtöbben csak a saját kedvtelésükre végeznek. Szép számmal akadnak ugyanakkor olyanok is, akik pénzszerzés céljából járják a rengeteget, hogy az összegyűjtött gombákat aztán eladhassák. Alább Borgulya Gizella gombaszakértő tippjeit osztjuk meg a gombaárusítás szabályairól, hogy mi a teendő a kereskedelmi céllal végzett gombaszedés utáni adózás során.

A gomba árusításszabályai között szerepel, hogy a kereskedelmi céllal végzett gombaszedés esetén adózási kötelesség terheli a gombászt

Fotó: Ground Picture / Shutterstock

A gombaszedés és a gomba árusításszabályai

Terülj-terülj asztalkám!

A gombák a vadon gyűjthető termékek csoportjába tartoznak, így amennyiben csak magunknak szedjük vagy ajándékozunk belőle, akkor nincs adókötelezettségünk, hiszen bevételünk sem keletkezik. Azonban érdemes tisztában lenni a kereskedelmi forgalomba hozható gombák listájával, mert már ez is segít a mérgező gombák elkerülésében. Nemrégiben egy étteremben is problémát okozott a gombák helytelen felismerése. Mégis mekkora mennyiségig?

Állami erdőben személyenként és naponta legfeljebb 2 kg gomba, 2 kg vadgyümölcs és 2 kg gyógynövény gyűjthető. Ez a mennyiség kizárólag saját fogyasztásra szolgál, forgalomba hozatala tilos. Ha már gombák, és erdők, ezekben a csodás hazai erdőkben jártál már? Engedélyhez van kötve

Ha napi 2 kilogrammnál nagyobb mennyiségű gombát szeretnénk gyűjteni, vagy üzleti célból szedjük, minden esetben az erdő kezelőjének engedélyére van szükség. Fő a biztonság

A vadon szedett gomba speciális kategóriába tartozik, ugyanis csak gombaszakellenőri igazolással kerülhet étkezési célra forgalomba, legyen szó piacról, feldolgozásról vagy felvásárlásról. Itt olvashatsz néhány tippet a gomba helyes szedéséről, tárolásáról. Vételi jegyet állítanak ki

Ha nem vagyunk vállalkozók vagy őstermelők, a felvásárlónak eladott vadon gyűjtött termék bevételének 25 százaléka számít jövedelemnek, amely után a kifizetéskor 15 százalék szja-t vonnak le, és vételi jegyet állítanak ki. Őrizzük meg a bizonylatot

A vételi jegyet mindig őrizzük meg, ugyanis ezen minden adat szerepel a termékről és a levont közteherről. Ez a bizonylat igazolja számunkra, hogy a szükséges adót a felvásárló vonta le és vallja be. A másik út

Ha az átvétel bizonylat nélkül történik, az nem minősül felvásárlási ügyletnek. Ilyenkor nekünk kell gondoskodnunk az adózásról: őstermelőként, vállalkozóként vagy a normál szja-szabályok alapján. Rend a lelke mindennek

A vadon gyűjtött gomba után nincs társadalombiztosítási teher, külön bevallási sor sem, és nem érinti az ingóértékesítések 600 ezer forintos határát sem. Ez a következő lépcsőfok

Amennyiben nem csak időszakosan, hanem rendszeresen szeretnénk gombát értékesíteni, akkor érdemes belépni az őstermelői rendszerbe vagy vállalkozóként tevékenykedni.

