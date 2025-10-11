Gombát szedsz? Így kell adóznod utána, ha eladnád

Az őszi erdők kincsvadászata sokak kedvenc hobbija: a kosarakban ilyenkor leggyakrabban vargánya, őzlábgomba, rókagomba vagy szegfűgomba lapul. A gombászkodás azonban nemcsak az élményről szól, különösen, ha értékesítenénk is a zsákmányt. Borgulya Gizella gombaszakértőt kérdeztük a gombaszedés utáni adózásról.
Sokak hobbija a gombászás, amit a legtöbben csak a saját kedvtelésükre végeznek. Szép számmal akadnak ugyanakkor olyanok is, akik pénzszerzés céljából járják a rengeteget, hogy az összegyűjtött gombákat aztán eladhassák. Alább Borgulya Gizella gombaszakértő tippjeit osztjuk meg a gombaárusítás szabályairól, hogy mi a teendő a kereskedelmi céllal végzett gombaszedés utáni adózás során.
A gombaszedés és a gomba árusításszabályai
Terülj-terülj asztalkám! A gombák a vadon gyűjthető termékek csoportjába tartoznak, így amennyiben csak magunknak szedjük vagy ajándékozunk belőle, akkor nincs adókötelezettségünk, hiszen bevételünk sem keletkezik. Azonban érdemes tisztában lenni a kereskedelmi forgalomba hozható gombák listájával, mert már ez is segít a mérgező gombák elkerülésében. Nemrégiben egy étteremben is problémát okozott a gombák helytelen felismerése.
Mégis mekkora mennyiségig? Állami erdőben személyenként és naponta legfeljebb 2 kg gomba, 2 kg vadgyümölcs és 2 kg gyógynövény gyűjthető. Ez a mennyiség kizárólag saját fogyasztásra szolgál, forgalomba hozatala tilos. Ha már gombák, és erdők, ezekben a csodás hazai erdőkben jártál már?
Engedélyhez van kötve Ha napi 2 kilogrammnál nagyobb mennyiségű gombát szeretnénk gyűjteni, vagy üzleti célból szedjük, minden esetben az erdő kezelőjének engedélyére van szükség.
Fő a biztonság A vadon szedett gomba speciális kategóriába tartozik, ugyanis csak gombaszakellenőri igazolással kerülhet étkezési célra forgalomba, legyen szó piacról, feldolgozásról vagy felvásárlásról. Itt olvashatsz néhány tippet a gomba helyes szedéséről, tárolásáról.
Vételi jegyet állítanak ki Ha nem vagyunk vállalkozók vagy őstermelők, a felvásárlónak eladott vadon gyűjtött termék bevételének 25 százaléka számít jövedelemnek, amely után a kifizetéskor 15 százalék szja-t vonnak le, és vételi jegyet állítanak ki.
Őrizzük meg a bizonylatot A vételi jegyet mindig őrizzük meg, ugyanis ezen minden adat szerepel a termékről és a levont közteherről. Ez a bizonylat igazolja számunkra, hogy a szükséges adót a felvásárló vonta le és vallja be.
A másik út Ha az átvétel bizonylat nélkül történik, az nem minősül felvásárlási ügyletnek. Ilyenkor nekünk kell gondoskodnunk az adózásról: őstermelőként, vállalkozóként vagy a normál szja-szabályok alapján.
Rend a lelke mindennek A vadon gyűjtött gomba után nincs társadalombiztosítási teher, külön bevallási sor sem, és nem érinti az ingóértékesítések 600 ezer forintos határát sem.
Ez a következő lépcsőfok Amennyiben nem csak időszakosan, hanem rendszeresen szeretnénk gombát értékesíteni, akkor érdemes belépni az őstermelői rendszerbe vagy vállalkozóként tevékenykedni.
