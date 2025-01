Előzzük meg a betegséget - ezek a leggyakoribb szellőztetési bakik télen

Számít a nyílászáró

A modern, műanyag nyílászárók már annyira jól zárnak, hogy szinte nem jut be semmi, szemben a régebbi fa alapanyagúakkal, amelyeken át behúzott a levegő. Ha ilyen ablakaink vannak, még gyakrabban érdemes szellőztetni, mert könnyebben bepárásodhat az adott tér. Ezt ellenőrizhetjük az ablakok szélein lecsapódott nedvességből.

Égessük tudatosan

Akik szeretnek gyertyákat és mécseseket égetni, még inkább figyeljenek a rendszeres szellőztetésre, ezek az eszközök ugyanis káros anyagokat bocsátanak ki, melyek a levegő minőségét, és az egészségünket is befolyásolják. Jobb, ha nem égetjük őket órákig, illetve gyakrabban szellőztetünk. Ezt akkor is tegyük meg, amikor eloltottuk a gyertyát, hogy megszabaduljunk a keletkező füsttől.

Amikor száll a por

Különösen fontos figyelmet fordítani a szellőztetésre, amikor takarítunk, hiszen ilyenkor rengeteg por száll a levegőbe, elég, ha csak a söprésre vagy porszívózásra gondolunk. A legjobb, ha már a lakás megtisztítása előtt kinyitunk egy-két ablakot, ha viszont túl hideg lenne kint, húzassuk át a lakást, miután végeztünk.

Kiegészítő elem

Amennyiben korszerű műanyag ablaktokok vannak az otthonunkban, és ezekbe szereltettünk légbevezetőt, ne feledkezzünk meg azok rendszeres tisztításáról. Ha ugyanis lerakódik rajtuk a por, az ablakszellőzőn keresztül nemcsak friss levegő jut majd be, hanem kosz is.

Veszélyes aktiváló

Figyeljünk arra, hogy szellőztetés idején ne legyen bekapcsolva a konyhai szagelszívó amennyiben nyílt égésterű gázkészülékkel fűtünk. Az égéstermékek ilyenkor visszaáramolhatnak a lakásba a kéményből vagy magából az égéstérből, ami azért is veszélyes, mert mérgező szén-monoxid is kerülhet a lakótérbe. Megelőzésképpen szerezzünk be egy érzékelőt.

Ebben az időpontban is

Lefekvés előtt ugyanolyan fontos szellőztetni, mint a reggeli ébredés után, hiszen friss levegőben jobban alhatunk. Ha túl hidegnek érezzük a kinti időt, szellőztessünk az esti tisztálkodás vagy olyan tevékenység során, amikor nem tartózkodunk a hálótérben.