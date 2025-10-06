Te lehetsz a banki csalás következő áldozata – Eláruljuk, mikre figyelj oda

Azt gondolnád, hogy veled ez biztosan nem történhet meg, hiszen figyelsz, nem adod ki az adataidat és a gyanús linkekre sem kattintasz. A szélhámosok viszont folyamatosan új és egyre kreatívabb stratégiákat tervelnek ki a banki csalások elkövetésére és szinte bárkit képesek megtéveszteni. Egy hivatalosnak tűnő SMS, egy sürgető hívás vagy egy megszólalásig hiteles e-mail is elég ahhoz, hogy hozzáférjenek a pénzedhez. Ezért ebben a cikkben feltárjuk, milyen emberi tulajdonságokat használnak ki a csalók, valamint, hogy hogyan vértezd fel magad ellenük.

A banki váratlanul csap le rád!

Fotó: Bits And Splits / Shutterstock

Banki csalás mesterfokon – Ne te legyél a következő áldozat!

Minden csalás a manipulációra alapoz, a szélhámosok ugyanis az emberi érzelmeket és a kognitív torzításokat használják ki. Így másodpercek alatt a bizalmadba férkőzhetnek vagy félelmet kelthetnek benned, amivel ki tudják kikényszeríteni, hogy gondolkodás nélkül, azonnal cselekedj.

Ezekre az emberi tulajdonságokra építkeznek a csalások – Így maradhatsz éber

Figyelmetlenség

A figyelmetlenség az egyik leggyengébb pontja az emberi viselkedésnek különösen, a digitális térben, ahol gyorsan, rutinból, sok inger között hozunk döntéseket. Ha SMS-t kaptál a mobilszolgáltatódtól azzal kapcsolatban, hogy számlatartozásod van, amit az üzenetben található linken keresztül fizethetsz be, előbb ellenőrizd az üzenet valódiságát és nyisd meg a szolgáltató alkalmazását!

Félelem

A félelem az egyik legerősebb és a legkönnyebben manipulálható emberi érzelem. Ugyanis, ha megijedsz, ösztönből cselekszel. Amennyiben a bank nevében hívnak, hogy a pénzed veszélyben van és kellene a segítséged, ne dőlj be neki. Ha a bank gyanús tevékenységet tapasztal a számládon vagy a kártyádon, a segítséged nélkül fog intézkedni.

Így szedi áldozatait a banki csalás, te sem vagy biztonságban!

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Hiszékenység

A legtöbb ember alapvetően jóhiszemű, mivel bízunk abban, hogy, amit látunk, hallunk, olvasunk az igaz, a csalók pedig ezt a természetes bizalmat használják ki. Például értesítenek, hogy nyertél egy játékban (amiben lehet, nem is játszottál), de ahhoz, hogy megkapd a nyereményed, először utalnod kell, esetleg regisztrálni a bankkártyáddal. Ilyen esetben maximum a számlaszámod add meg és semmi mást!

Tájékozatlanság

Az online csalás egyik legerősebb alappilére a tájékozatlanság, ugyanis a csalók pontosan tudják, amit nem ismersz, attól nem tudod megvédeni magadat. Ha a neten szeretnél valamit eladni, de nem vagy tisztában az oldal használatával, ne add át az irányítást a vevőnek! E-mailből megnyitott oldalon ne akarj a banki alkalmazásodba belépni.!Az eladáshoz a következőkre van szükséged: a nevedre, a számlaszámodra és a vevő postacímére.