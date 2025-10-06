Te lehetsz a banki csalás következő áldozata – Eláruljuk, mikre figyelj oda

Azt gondolnád, hogy veled ez biztosan nem történhet meg, hiszen figyelsz, nem adod ki az adataidat és a gyanús linkekre sem kattintasz. A szélhámosok viszont folyamatosan új és egyre kreatívabb stratégiákat tervelnek ki a banki csalások elkövetésére és szinte bárkit képesek megtéveszteni. Egy hivatalosnak tűnő SMS, egy sürgető hívás vagy egy megszólalásig hiteles e-mail is elég ahhoz, hogy hozzáférjenek a pénzedhez. Ezért ebben a cikkben feltárjuk, milyen emberi tulajdonságokat használnak ki a csalók, valamint, hogy hogyan vértezd fel magad ellenük.
Minden csalás a manipulációra alapoz, a szélhámosok ugyanis az emberi érzelmeket és a kognitív torzításokat használják ki. Így másodpercek alatt a bizalmadba férkőzhetnek vagy félelmet kelthetnek benned, amivel ki tudják kikényszeríteni, hogy gondolkodás nélkül, azonnal cselekedj.
A figyelmetlenség az egyik leggyengébb pontja az emberi viselkedésnek különösen, a digitális térben, ahol gyorsan, rutinból, sok inger között hozunk döntéseket. Ha SMS-t kaptál a mobilszolgáltatódtól azzal kapcsolatban, hogy számlatartozásod van, amit az üzenetben található linken keresztül fizethetsz be, előbb ellenőrizd az üzenet valódiságát és nyisd meg a szolgáltató alkalmazását!
A félelem az egyik legerősebb és a legkönnyebben manipulálható emberi érzelem. Ugyanis, ha megijedsz, ösztönből cselekszel. Amennyiben a bank nevében hívnak, hogy a pénzed veszélyben van és kellene a segítséged, ne dőlj be neki. Ha a bank gyanús tevékenységet tapasztal a számládon vagy a kártyádon, a segítséged nélkül fog intézkedni.
A legtöbb ember alapvetően jóhiszemű, mivel bízunk abban, hogy, amit látunk, hallunk, olvasunk az igaz, a csalók pedig ezt a természetes bizalmat használják ki. Például értesítenek, hogy nyertél egy játékban (amiben lehet, nem is játszottál), de ahhoz, hogy megkapd a nyereményed, először utalnod kell, esetleg regisztrálni a bankkártyáddal. Ilyen esetben maximum a számlaszámod add meg és semmi mást!
Az online csalás egyik legerősebb alappilére a tájékozatlanság, ugyanis a csalók pontosan tudják, amit nem ismersz, attól nem tudod megvédeni magadat. Ha a neten szeretnél valamit eladni, de nem vagy tisztában az oldal használatával, ne add át az irányítást a vevőnek! E-mailből megnyitott oldalon ne akarj a banki alkalmazásodba belépni.!Az eladáshoz a következőkre van szükséged: a nevedre, a számlaszámodra és a vevő postacímére.
Kapzsiság
A gyors haszon ígérete képes elhomályosítani a józan ész ítélőképességét. Amennyiben a hirdetés szerint egy ismert személy hatalmas vagyonra tett szert egy remek befektetés által, lásd be, túl szép, hogy igaz legyen! Szinte biztosan átverésről van szó és csak arra mennek, hogy ellopják a pénzed. A legtöbb ilyen esetben hozzáférést kérnek az okoseszközeidhez, amivel a banki alkalmazásodba is be tudnak lépni.
Az alábbi videóban egy kiberbiztonsági szakértő tárja fel, hogyan védheted meg magad az online csalók ellen:
