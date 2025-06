Még mindig sok embert vernek át az online csalók – mutatjuk, hogy védekezz

Szomorú valóságról árulkodnak a számok: 2024-ben már tízszer annyi online csalást regisztráltak, mint 2 évvel azelőtt. Ennek egyik oka, hogy a szélhámosok egyre kifinomultabb online csalási módszerekkel próbálkoznak, így még a gyakorlott internet-használóknak, de még a fiatalabb korosztálynak is egyre nehezebb felismerni, ha valaki valójában csak a pénzére vadászik. A téma kapcsán Petrányi-Széll Andrással, a G DATA vírusirtó szoftverek magyarországi szakértőjével beszélgettünk, aki elmondta, hogy milyen módszerekkel próbálkoznak a csalók, illetve hogyan védekezzünk ellenük.

Bankkártyás csalás: online csalási módszerekkel lopnak a kártyádról.

Jó, ha észben tartjuk, hogy csalók mindig voltak és lesznek is. Az, hogy most az online térben ténykednek a modern világ velejárója, de lényegében ugyanolyan csalók, mint akik 30 évvel ezelőtt gázóra leolvasónak álcázva magukat idős emberek házába kéredzkedtek, majd amíg a jóhiszemű nyugdíjasok nem figyeltek, ellopták az értékeiket. Fontos azonban különbséget tenni a hacker támadások és az online térben zajló megtévesztés között. A legtöbbször ugyanis nem egy fejlett számítógépes ismeretekkel rendelkező csoport szivárog be az okos eszközeinkbe, hanem az emberek jóhiszeműségét kihasználva vesznek rá minket meggondolatlan döntésekre. Ha azonban kiismerjük módszereiket, akkor azt is tudni fogjuk, hogy miként védekezzünk ellenük.

Az emberek vágyait és félelmeit használják ki

Az elmúlt időszak egyik gyakran előforduló csalási módszere volt, hogy az online csalók valamelyik bank nevében felhívták az ügyfelet, mondván, hogy gyanús pénzmozgást észleltek a számláján.

Ekkor a telefonközpontos rendszerint azt tanácsolja az ügyfélnek, hogy átmenetileg helyezze át a pénzét egy technikai számlára, amihez megadja a számlaszámot is.

A számlát viszont nem a bank kezeli, hanem egy bűnözői csoport, az ügyfél pedig soha többé nem látja viszont a pénzét.

Hasonlóról írt korábban az Origo is, amikor ilyen módszerekkel az OTP Bank ügyfeleit vezették meg.

Gyakran előfordulnak olyan megkeresések is, amikor egy "üzletkötő" befizetőket keres az interneten, akik kriptovalutába (digitális fizetőeszközbe) fektetik pénzüket.

Először ráveszik az ügyfelet, hogy próbálja ki egy kisebb összeggel, majd a csalók csinálnak az ügyfélnek egy fiókot, ahol mindenféle mutatós grafikonokkal szemléltetik, hogy milyen szépen gyarapszik a pénze.

Ezt látván az ügyfél újabb és újabb összegeket fizet be, azzal a tudattal, hogy a számláján folyamatosan gyűlik a pénz. A pénz valójában már rég a csalók zsebében van, a mutatós grafikonok pedig csak az átverés eszközei.