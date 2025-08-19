Több száz dollárt bukott a miskolci nő: Internetes csalás áldozata lett

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság nagy erőkkel folytatja küzdelmét a Mátrix Projekt keretében az internetes csalók ellen.

Online csalás áldozata lett egy msikolci nő

Fotó: Gé / MW (képnük illusztrció)

A gyanútlan hölgy, "besétált" a csalók csapdájába.

Az online csalás egy közösségi oldalról indult

A Miskolci Rendőrkapitányság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Egy helyi nő augusztus 4-én egy közösségi oldalon nézett meg egy videót. A film egy internetes felületet hirdetett, amelynek ígérete szerint előfizetések lemondásával – úgynevezett chargeback eljárással – pénzvisszafizetésre lehet szert tenni.

Az alkalmazás használatát követően a csaló felhasználta a bankkártyaadatait, és hozzájárulása nélkül közel 200 amerikai dollárt vett le a számlájáról.

A rendőrség vizsgálatot folytat.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlást tett közé, mely segíthet a kockázati tényezők kiszűrésében.