Több száz dollárt bukott a miskolci nő: Internetes csalás áldozata lett

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság nagy erőkkel folytatja küzdelmét a Mátrix Projekt keretében az internetes csalók ellen.
A gyanútlan hölgy, "besétált" a csalók csapdájába.
A Miskolci Rendőrkapitányság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Egy helyi nő augusztus 4-én egy közösségi oldalon nézett meg egy videót. A film egy internetes felületet hirdetett, amelynek ígérete szerint előfizetések lemondásával – úgynevezett chargeback eljárással – pénzvisszafizetésre lehet szert tenni.
Az alkalmazás használatát követően a csaló felhasználta a bankkártyaadatait, és hozzájárulása nélkül közel 200 amerikai dollárt vett le a számlájáról.
A rendőrség vizsgálatot folytat.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlást tett közé, mely segíthet a kockázati tényezők kiszűrésében.
