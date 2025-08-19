UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Több száz dollárt bukott a miskolci nő: Internetes csalás áldozata lett

internetes csalás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 10:52
bankkártyaadat
Egy miskolci nő egy csalásra létrehozott internetes oldalra lépett be, majd az engedélye nélkül levontak a számlájáról több mint 200 amerikai dollárt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság nagy erőkkel folytatja küzdelmét a Mátrix Projekt keretében az internetes csalók ellen.

csalás
Online csalás áldozata lett egy msikolci nő
Fotó: Gé / MW (képnük illusztrció)

A gyanútlan hölgy, "besétált" a csalók csapdájába. 

Az online csalás egy közösségi oldalról indult

A Miskolci Rendőrkapitányság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Egy helyi nő augusztus 4-én egy közösségi oldalon nézett meg egy videót. A film egy internetes felületet hirdetett, amelynek ígérete szerint előfizetések lemondásával – úgynevezett chargeback eljárással – pénzvisszafizetésre lehet szert tenni.

Az alkalmazás használatát követően a csaló felhasználta a bankkártyaadatait, és hozzájárulása nélkül közel 200 amerikai dollárt vett le a számlájáról.

A rendőrség vizsgálatot folytat.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlást tett közé, mely segíthet a kockázati tényezők kiszűrésében. 

  • Internetes tartalmak, különösen közösségimédia-felületek hirdetései és videói esetében fokozott körültekintéssel járjanak el, és ne használjanak ismeretlen, gyanús eredetű alkalmazásokat vagy linkeket!
  • Kizárólag megbízható, hivatalos felületeken adják meg bankkártyaadataikat!
  • Legyenek bizalmatlanok a túlságosan kedvezőnek vagy jónak tűnő ajánlatokkal szemben, mivel ezek gyakran átverésre utalnak!
  • Ismerjék fel, ha egy ajánlatot nyelvtani hibákkal, esetleg rossz mondatszerkezettel és furcsa formázással írtak!
  • Ha csalás áldozata lett, késedelem nélkül értesítse számlavezető bankját, és tegyen feljelentést a rendőrségen!
