3+1 tuti tipp, amitől tiszta lesz a konyharuhád

Még aki nem is vezet háztartást, de főzött már életében legalább egyszer, az is nagyon jól tudja, hogy milyen életmentő tud lenni egy kéznél lévő konyharuha. Ez viszont azzal jár, hogy viszonylag gyorsan piszkosak lesznek, illetve – ami talán még ennél is fontosabb – villámgyorsan meg is jelennek rajta a bacik, sőt, a penész is.