Utazástervező appok, amik megkönnyítenek minden kiruccanást

Ma már nem kell attól félni, hogy „elveszünk” egy külföldi nagyvárosban, a digitális technológia és az okos eszközök ugyanis minden segítséget megadnak ahhoz, hogy nekünk csak az ottlétet kelljen élvezni. A következő utazástervező appok legalábbis erre tesznek kísérletet.
A Google Maps egyik legpraktikusabb funkciója, hogy előre letölthetjük a térképeket, így internet nélkül is pontos útba igazítást kaphatunk. Ez különösen hasznos, ha külföldön nem akarunk drága roaming díjat fizetni.
A Citymapper applikáció jelenleg több mint 100 városban segít eligazodni a metró-, busz- és villamoshálózatokon. Valós idejű információt tartalmaz a járatokról, így pontosan tudhatjuk, mikor és honnan indul a következő járat.
A Moovit több ezer városban elérhető, és nemcsak az útvonaltervezésben segít, hanem valós idejű közlekedési adatokat is mutat. Ha késik a busz vagy elterelik a járatot, az alkalmazás azonnal figyelmeztet.
A Transit applikáció több mint 870 nagyváros tömegközlekedési adatait dolgozza fel valós időben buszról, villamosról és metróról egyaránt. Naprakész menetrendeket és figyelmeztetéseket nyújt, és a felhasználók által beküldött pozícióadatokból következtet az aktuális járathelyzetre.
Az Omio és a Trainline olyan appok, amelyek Európa-szerte segítenek vonat- és buszjegyet vásárolni. Átláthatóan mutatják a menetrendeket, árakat és lehetőséget adnak a mobiljegy használatára is.
A Rome2Rio abban segít, hogy A-ból B-be eljussunk a lehető legjobb kombinációval. Megmutatja, hogyan érhetjük el úti célunkat repülővel, busszal, vonattal, hajóval vagy akár taxival – mindezt egyetlen kereséssel.
A Lime vagy Tier típusú megosztott közlekedési eszközöket szintén mobilappon keresztül használhatjuk. A térképen látjuk, hol van a legközelebbi roller vagy kerékpár, percek alatt kibérelhetjük és már gurulhatunk is.
Az olyan appok, mint az Uber vagy a Bolt, világszerte megkönnyítik a taxirendelést. Nem kell helyi nyelven magyarázni, hova szeretnénk menni, és az ár is előre látható.
Tudj meg még többet a legnépszerűbb fordító appokról ebből a videóból:
