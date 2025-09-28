Utazástervező appok, amik megkönnyítenek minden kiruccanást

Ma már nem kell attól félni, hogy „elveszünk” egy külföldi nagyvárosban, a digitális technológia és az okos eszközök ugyanis minden segítséget megadnak ahhoz, hogy nekünk csak az ottlétet kelljen élvezni. A következő utazástervező appok legalábbis erre tesznek kísérletet.

Az utazós applikációk akár már a külföldre való készülődést is megkönnyíthetik.

Fotó: Kmpzzz / Shutterstock

1. Az utazástervező appok királya: offline térkép a zsebben

A Google Maps egyik legpraktikusabb funkciója, hogy előre letölthetjük a térképeket, így internet nélkül is pontos útba igazítást kaphatunk. Ez különösen hasznos, ha külföldön nem akarunk drága roaming díjat fizetni.

2. Közlekedés egyszerűen

A Citymapper applikáció jelenleg több mint 100 városban segít eligazodni a metró-, busz- és villamoshálózatokon. Valós idejű információt tartalmaz a járatokról, így pontosan tudhatjuk, mikor és honnan indul a következő járat.

3. Figyelmeztet a késésre

A Moovit több ezer városban elérhető, és nemcsak az útvonaltervezésben segít, hanem valós idejű közlekedési adatokat is mutat. Ha késik a busz vagy elterelik a járatot, az alkalmazás azonnal figyelmeztet.

4. Naprakész menetrendek

A Transit applikáció több mint 870 nagyváros tömegközlekedési adatait dolgozza fel valós időben buszról, villamosról és metróról egyaránt. Naprakész menetrendeket és figyelmeztetéseket nyújt, és a felhasználók által beküldött pozícióadatokból következtet az aktuális járathelyzetre.

A különféle utazástervező appok az érkezés pillanatától a támaszaink lehetnek.

Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

5. Nemzetközi segítség

Az Omio és a Trainline olyan appok, amelyek Európa-szerte segítenek vonat- és buszjegyet vásárolni. Átláthatóan mutatják a menetrendeket, árakat és lehetőséget adnak a mobiljegy használatára is.

6. Egylépéses tervezés

A Rome2Rio abban segít, hogy A-ból B-be eljussunk a lehető legjobb kombinációval. Megmutatja, hogyan érhetjük el úti célunkat repülővel, busszal, vonattal, hajóval vagy akár taxival – mindezt egyetlen kereséssel.

7. Kerékpár és roller

A Lime vagy Tier típusú megosztott közlekedési eszközöket szintén mobilappon keresztül használhatjuk. A térképen látjuk, hol van a legközelebbi roller vagy kerékpár, percek alatt kibérelhetjük és már gurulhatunk is.