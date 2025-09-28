Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
Utazástervező appok, amik megkönnyítenek minden kiruccanást

Fanny Magazin
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 12:15
utazásKülföldapplikáció
Nyelvi akadályok, ismeretlen városok, bonyolult közlekedési hálózatok – a külföldi időtöltés közben bőven akadnak kihívások. Szerencsére ma már a különféle utazástervező appok segítenek abban, hogy magabiztosan mozogjunk a világ bármely nagyvárosában. A Fanny magazin ezeket az utazási applikációkat gyűjtötte össze.

Ma már nem kell attól félni, hogy „elveszünk” egy külföldi nagyvárosban, a digitális technológia és az okos eszközök ugyanis minden segítséget megadnak ahhoz, hogy nekünk csak az ottlétet kelljen élvezni. A következő utazástervező appok legalábbis erre tesznek kísérletet.  

Utazástervező appok használata előnyös lehet.
Az utazós applikációk akár már a külföldre való készülődést is megkönnyíthetik. 
Fotó: Kmpzzz /  Shutterstock 

1. Az utazástervező appok királya: offline térkép a zsebben

A Google Maps egyik legpraktikusabb funkciója, hogy előre letölthetjük a térképeket, így internet nélkül is pontos útba igazítást kaphatunk. Ez különösen hasznos, ha külföldön nem akarunk drága roaming díjat fizetni.

2. Közlekedés egyszerűen

A Citymapper applikáció jelenleg több mint 100 városban segít eligazodni a metró-, busz- és villamoshálózatokon. Valós idejű információt tartalmaz a járatokról, így pontosan tudhatjuk, mikor és honnan indul a következő járat.

3. Figyelmeztet a késésre

A Moovit több ezer városban elérhető, és nemcsak az útvonaltervezésben segít, hanem valós idejű közlekedési adatokat is mutat. Ha késik a busz vagy elterelik a járatot, az alkalmazás azonnal figyelmeztet.

4. Naprakész menetrendek

A Transit applikáció több mint 870 nagyváros tömegközlekedési adatait dolgozza fel valós időben buszról, villamosról és metróról egyaránt. Naprakész menetrendeket és figyelmeztetéseket nyújt, és a felhasználók által beküldött pozícióadatokból következtet az aktuális járathelyzetre.

Utazós applikációk telefonon
A különféle utazástervező appok az érkezés pillanatától a támaszaink lehetnek.
Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 

5. Nemzetközi segítség

Az Omio és a Trainline olyan appok, amelyek Európa-szerte segítenek vonat- és buszjegyet vásárolni. Átláthatóan mutatják a menetrendeket, árakat és lehetőséget adnak a mobiljegy használatára is.

6. Egylépéses tervezés 

A Rome2Rio abban segít, hogy A-ból B-be eljussunk a lehető legjobb kombinációval. Megmutatja, hogyan érhetjük el úti célunkat repülővel, busszal, vonattal, hajóval vagy akár taxival – mindezt egyetlen kereséssel.

7. Kerékpár és roller

A Lime vagy Tier típusú megosztott közlekedési eszközöket szintén mobilappon keresztül használhatjuk. A térképen látjuk, hol van a legközelebbi roller vagy kerékpár, percek alatt kibérelhetjük és már gurulhatunk is.

8. Időpontra jön a taxi

Az olyan appok, mint az Uber vagy a Bolt, világszerte megkönnyítik a taxirendelést. Nem kell helyi nyelven magyarázni, hova szeretnénk menni, és az ár is előre látható.

Nyelvtudás nélkül is szabadon

  • Már nincs is rá szükség?
    A technológia fejlődésének és a fordító alkalmazásoknak hála ma már sokkal bátrabban utazhatunk külföldre akkor is, ha nem beszélünk idegen nyelvet. Érdemes például az Úti tolmács applikációt kipróbálnunk, amely képes akár 33 nyelvre is lefordítani a magyar szavakat – sőt, még ki is mondja helyettünk, amit szeretnénk, így megkönnyítve az életünket, bármerre is járunk a világban.
  • Fordítás egy fényképről 
    A Google Fordító neve szinte mindenkinek ismerősen cseng, nem véletlenül, hiszen több mint száz nyelvet ismer. Az ingyenes alkalmazásban elég beírnunk vagy bediktálnunk a kívánt szöveget, de arra is képes, hogy egy fotón vagy a telefon kameráján keresztül megjelenő feliratot azonnal lefordítson. Emellett van benne valós idejű beszélgetés mód is, amely több mint 90 nyelven segít tolmácsolni, így akár zajos környezetben, például repülőtéren vagy étteremben is jól használható.
  • Akár ki is mondja helyettünk
    Az iTranslate applikáció nagy segítség, ha a beszédet szeretnénk fordítani. Elég bediktálnunk, amit mondani akarunk, a program pedig lefordítja és ki is mondja helyettünk. Több mint 100 nyelven használható, így bárhol a világon hasznos társunk lehet az utazások során.
  • Százféle köszönés
    Ha csak pár alapmondatot szeretnénk tudni, a SayHi applikáció lehet a megoldás. Közel száz nyelven tolmácsol, és lehetőséget ad arra is, hogy lassabban hallgassuk vissza a fordítást – sőt, több nyelvnél a dialektust is kiválaszthatjuk.
  • Beszélgetés csoportosan 
    A Microsoft Translator ingyenesen elérhető Androidon és iOS-en is, és kiváló választás utazáshoz. Szöveg-, hang-, kép- és csoportos beszélgetés-fordítást egyaránt kínál, offline módban is működik, és több mint 100 nyelvet támogat. Emellett csoportos beszélgetést is le tud fordítani valós időben – akár 100 fő esetén is.
  • Erre is hasznos a ChatGPT
    Bár nem kifejezetten fordítóalkalmazás, a ChatGPT külföldi utazás során is hasznos társ lehet. Képes különféle nyelveken megfogalmazott szövegeket lefordítani és érthetővé tenni, miközben figyelembe veszi a szövegkörnyezetet és a stílust is. Akár étteremben, szállodában vagy útbaigazítás közben van rá szükség, természetes megfogalmazású fordításaival segít, hogy ne érezzük elveszve magunkat egy idegen országban.
     

Tudj meg még többet a legnépszerűbb fordító appokról ebből a videóból:

