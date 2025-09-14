Azonnal töröld ezeket az appokat a telefonodról!

Azt alighanem már mindenki tudja, hogy biztonságunk érdekében csakis hivatalos forrásból (Android esetén a Google Play Store-ból, Apple-nél pedig az App Store-ból) szabad alkalmazásokat, programokat telepíteni az okoskészülékeinkre, ugyanis minden más forrás közvetlen veszélyt hordozhat magában. Bármilyen ellenőrizetlen programban ott lapulhat egy vírus, aminek köszönhetően akár az összes pénzünket is elveszíthetjük. Sajnos azonban még akkor sem vagyunk feltétlen biztonságban, ha hivatalos forrásból töltjük fel a mobiltelefonunkat appokkal.

Vigyázz, milyen appot töltesz le az okostelefonodra!

Fotó: fizkes

Ezeket az appokat azonnal töröld a telefonodról!

Augusztus végén érkezett a hír arról, hogy a Google 77 kártékony programot távolított el a Google Play Store-ból – ez azonban valóban csak a jéghegy csúcsa. A Surfshark felmérése szerint ugyanis 2024-ben összesen 3,9 millió appot távolított el különféle indokokra hivatkozva – ezzel gyakorlatilag megfelezve a kínálatát. Az eltávolított alkalmazások jelentős része (2,1 millió) valamilyen adatvédelmi irányelvet szegett meg, 650 ezer app olyan szolgáltatást kínált, ami terjesztésre valami oknál fogva nem alkalmas, 335 ezer app pedig kifejezetten átverés volt, valamilyen kártékony elemet rejtett. (Az Apple App Store-jában kisebb tisztogatás volt 2024-ben: ott az összesen eltávolított 82 ezer program felét azért szedték le, mert elavult volt – ugyanakkor 38 ezer eltávolítással a második helyen álltak az átverésre alapozó appok.)

Ugyancsak beszédes szám, hogy a Google a millió leszedett app mellett 155 ezer fejlesztő profilját is inaktívvá tette valamilyen okból kifolyólag.