Ezekkel a praktikákkal megúszhatjuk, hogy borsos legyen a telefonszámla külföldről hazatérve

Természetes, hogy a külföldre utazás idején tovább zajlik az élet, mi pedig szeretnénk - ha nem is ugyanúgy -, de hasonló módon internetezni és telefonálni, mintha otthon lennénk. Ennek azonban nagy ára lehet, amivel a telefonszámla részletezőjében szembesülhetünk. Kerüljük el, hogy magasak legyenek a mobil díjak külföldön, például azzal, hogy odafigyelünk a következő pontokra:

A mobilinternet-használhat megnövelheti a telefonszámla végösszegét, ha nem megfelelően használjuk külföldön

1. Kerüljük el, hogy magas legyen a mobilszámla

Külföldön nem árt résen lenni a telefonhasználattal, hiszen akár pár tíz perc alatt borsos összeget lehet összehozni, ha úgy használjuk a mobilt, mintha otthon lennénk. Első lépésként például ellenőrizzük, hogy az ország, ahova utazunk, melyik roaming zónába tartozik. Az EU-ban, illetve az 1-es díjzónában a hazai szolgáltatók időszakos tartózkodás esetén nem számolnak fel többletdíjat, ám a többi zónában komoly költségekkel kell számolni.

2. Olvassuk át alaposan

Amikor átlépjük a 2-es, 3-as vagy egyéb zónába tartozó ország határát, az ottani szolgáltató SMS-t küld, és ebben tájékoztat az érvényes roamingdíjakról. Ezt az üzenetet ne hagyjuk figyelmen kívül, hiszen ebből tudhatjuk meg, milyen költségekre számíthatunk telefonálás, SMS-küldés vagy a mobilinternet használata során. Ezeknek az információknak megfelelően érdemes telefonozni, és figyelembe venni a mobiltelefon-használatot.

3. Korlátozzuk az idejét

Ha a kiruccanás alatt több múzeumot vagy egyéb intézményt is meglátogatunk, továbbá olyan helyekre ülünk be enni és inni, ahol van wifi, akkor korlátozzuk erre az időre az internetezést. Ezt napközben több alkalommal is megtehetjük ilyen módon. Bonyolítsuk a hívásainkat is wifin, azaz telefonálásra is alkalmas üzenetküldő felületeken keresztül. Ezzel a módszerrel nemcsak a számlán spórolunk, de kiélvezhetjük az offline pillanatokat is.

Érdemes tudatosan használni a különféle közösségi médiás applikációkat, hiszen ezek is megdobhatják a mobilszámla végösszegét

4. Jobban merül a készülék

Ha be van kapcsolva az automatikus időzóna vagy helymeghatározás, a telefon rendszeresen kommunikál a GPS-szel és a mobilhálózattal, ez különösen akkor jelenthet pluszköltséget, ha nincs wifi, a mobilnet pedig folyamatosan be van kapcsolva. Állítsuk be inkább manuálisan az időt és a időzónát, illetve kapcsoljuk ki a helymeghatározást, amikor nincs rá szükségünk, mert ez az adaton kívül magát a készüléket is nagymértékben merítheti.