Figyelem! Nagy a baj ezzel a közkedvelt édességgel: meg ne edd, ha ilyet vettél!

Kedvelt édesség visszahívását kezdeményezték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint a Real Nature Kft. az általuk forgalmazott Real Nature étcsokoládés meggy 75 g, valamint Real Nature étcsokoládés mandula 75 g megnevezésű termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, a termékekben előforduló rovarszennyezettség miatt.

Kedvelt édességet hívtak vissza, szennyezettség miatt / Fotó: Forrás: Shutterstock / Készítette: Olga Konakova

A Real Nature Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben már megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a NKFH nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g,

Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026

Termék LOT száma: RL1, RL2

Vonalkód: 5999536055323

Forgalmazó: Real Nature Kft.

Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés mandula 75 g

Minőségmegőrzési idő: 29/04/2026

Termék LOT száma: RL1, RL2

Vonalkód: 5999536055293

Forgalmazó: Real Nature Kft.

Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kér mindenkit, aki fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, hogy azt ne fogyassza el!

Az érintett termék fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!