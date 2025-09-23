Figyelem! Nagy a baj ezzel a közkedvelt édességgel: meg ne edd, ha ilyet vettél!

Kedvelt édesség visszahívását kezdeményezték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint a Real Nature Kft. az általuk forgalmazott Real Nature étcsokoládés meggy 75 g, valamint Real Nature étcsokoládés mandula 75 g megnevezésű termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, a termékekben előforduló rovarszennyezettség miatt.
A Real Nature Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben már megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a NKFH nyomon követi.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g,
Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026
Termék LOT száma: RL1, RL2
Vonalkód: 5999536055323
Forgalmazó: Real Nature Kft.
Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés mandula 75 g
Minőségmegőrzési idő: 29/04/2026
Termék LOT száma: RL1, RL2
Vonalkód: 5999536055293
Forgalmazó: Real Nature Kft.
Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kér mindenkit, aki fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, hogy azt ne fogyassza el!
Az érintett termék fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
