Így védd meg az otthonod az ételmolyoktól

Az ételmoly a háztartások egyik legkellemetlenebb vendége. Mindent megeszik, amit egy jól felszerelt kamrában találni: lisztet, rizst, tésztát, magvakat, szárított gyümölcsöt, fűszereket, sőt még a csokoládét is. A legrosszabb, hogy nem is mindig a saját otthonunkban alakul ki a baj: gyakran már a boltból, egy csomag liszttel hozzuk haza a petéket. Ha nem vesszük észre és nem szabadulunk meg azoktól mielőbb, nemcsak hosszan tartó bosszúságnak tesszük ki magunkat, de rengeteg pénzt is kidobhatunk az ablakon. Olvass tovább, eláruljuk, mit tehetsz!
A kifejlett moly apró, barnásszürke lepke, amelyet sokszor csak akkor veszel észre, amikor kirepül a kamraajtón. A nagyobb gondot azonban a peték és a lárvák okozzák. A peték apró csomókként bújnak meg a gabonaszemek között, a lárvák pedig pókhálós szálakat hagynak maguk után. Ha ilyet látsz, nincs mese: a teljes csomagot ki kell dobni. Kellemetlen meglepetés, hogy az ételmoly lárvái át tudják rágni a műanyag zacskót és a kartondobozt is, vagyis egy bontatlan csomag sem feltétlenül biztonságos.
Az első lépés a kamra kipakolása. Az összes lisztet, rizst, magvat és fűszert át kell nézni. Amit gyanúsnak találsz, azonnal dobd kukába, a szemetet pedig ne hagyd a lakásban, vidd ki rögtön. Ezután jöhet a nagytakarítás. A polcokat és a szekrény belsejét mosd át meleg szappanos vízzel vagy ecettel. A sarkokat és a repedéseket is töröld ki, mert ott is megbújhatnak a peték. A porszívó ilyenkor nagy segítség, de utána a porzsákot is ki kell dobni, nehogy a kártevők onnan is visszatérjenek.
Az ételmoly ellen az üveg a legjobb megoldás. A befőttesüvegek, csatos üvegek, vagy akár egy kiürült mogyoróvajas üveg is tökéletes, ha jól záródik. Az üveg megakadályozza, hogy a moly bejusson, és átláthatóbbá is teszi a különböző élelmiszereket.
Egy extra trükk: a lisztet, rizst és gabonát érdemes hazahozatal után egy hétre a fagyasztóba tenni. A hideg elpusztítja a petéket és a lárvákat, így biztos lehetsz benne, hogy a termék végül molymentesen kerül polcra.
Ha már megjelentek a molyok, a feromoncsapdák hatékonyak lehetnek ellenük. Illatanyaggal vonzzák a hím molyokat, így megakadályozzák a további szaporodást. Emellett érdemes természetes módszereket is bevetni, például sokan esküsznek a babérlevélre. Egy-egy levél a polc sarkában vagy az üvegben segíthet távol tartani a molyokat. Pár havonta cseréld, mert idővel elveszíti az illatát.
Az ételmoly sajnos kitartó, így a megelőzés a legfontosabb. Ne hagyd hetekig felbontva a zacskós élelmiszert, inkább azonnal öntsd át üvegbe. Figyelj arra is, hogy rendszeresen tisztítsd a polcokat, és időnként ellenőrizd a ritkán használt alapanyagokat is. Ha sokáig áll egy csomag, abban könnyebben szaporodnak el a molyok. Ha azonban egyszer kiirtod azokat, és odafigyelsz az élelmiszerek tárolására, akkor sokáig nyugtod lesz tőlük.
