Egy üveg lisztben ételmoly nyomait kereső szőke nő a kamrában

Így védd meg az otthonod az ételmolyoktól

kamra
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 13:45
ételkártevőtippmoly
Először csak egy apró szürke moly röppen ki a kamrából, aztán néhány nap múlva pókhálós szálakat találsz egy zacskó dióban. Bizony, ezek a molyosodás egyértelmű jelei, szóval ha ilyesmit tapasztalsz, joggal kezdhetsz gyanakodni, hogy ételmoly költözött be hozzád. Mutatjuk, mit tehetsz ellene!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Az ételmoly a háztartások egyik legkellemetlenebb vendége. Mindent megeszik, amit egy jól felszerelt kamrában találni: lisztet, rizst, tésztát, magvakat, szárított gyümölcsöt, fűszereket, sőt még a csokoládét is. A legrosszabb, hogy nem is mindig a saját otthonunkban alakul ki a baj: gyakran már a boltból, egy csomag liszttel hozzuk haza a petéket. Ha nem vesszük észre és nem szabadulunk meg azoktól mielőbb, nemcsak hosszan tartó bosszúságnak tesszük ki magunkat, de rengeteg pénzt is kidobhatunk az ablakon. Olvass tovább, eláruljuk, mit tehetsz!

Ételmoly egy zsák morzsában
Hogy megakadályozd az ételmolyok elszaporodását, ne hagyd felbontva azt élelmiszereket, hanem öntsd át azokat egy-egy üvegbe.
Fotó: wakila /  GettyImages

Hogyan ismerheted fel az ételmolyt?

A kifejlett moly apró, barnásszürke lepke, amelyet sokszor csak akkor veszel észre, amikor kirepül a kamraajtón. A nagyobb gondot azonban a peték és a lárvák okozzák. A peték apró csomókként bújnak meg a gabonaszemek között, a lárvák pedig pókhálós szálakat hagynak maguk után. Ha ilyet látsz, nincs mese: a teljes csomagot ki kell dobni. Kellemetlen meglepetés, hogy az ételmoly lárvái át tudják rágni a műanyag zacskót és a kartondobozt is, vagyis egy bontatlan csomag sem feltétlenül biztonságos.

Mit tegyél, ha felbukkan?

Az első lépés a kamra kipakolása. Az összes lisztet, rizst, magvat és fűszert át kell nézni. Amit gyanúsnak találsz, azonnal dobd kukába, a szemetet pedig ne hagyd a lakásban, vidd ki rögtön. Ezután jöhet a nagytakarítás. A polcokat és a szekrény belsejét mosd át meleg szappanos vízzel vagy ecettel. A sarkokat és a repedéseket is töröld ki, mert ott is megbújhatnak a peték. A porszívó ilyenkor nagy segítség, de utána a porzsákot is ki kell dobni, nehogy a kártevők onnan is visszatérjenek.

Hogyan tárold biztonságosan az élelmiszert?

Az ételmoly ellen az üveg a legjobb megoldás. A befőttesüvegek, csatos üvegek, vagy akár egy kiürült mogyoróvajas üveg is tökéletes, ha jól záródik. Az üveg megakadályozza, hogy a moly bejusson, és átláthatóbbá is teszi a különböző élelmiszereket.

Egy extra trükk: a lisztet, rizst és gabonát érdemes hazahozatal után egy hétre a fagyasztóba tenni. A hideg elpusztítja a petéket és a lárvákat, így biztos lehetsz benne, hogy a termék végül molymentesen kerül polcra.

Mit tehetsz, ha már elszaporodtak?

Ha már megjelentek a molyok, a feromoncsapdák hatékonyak lehetnek ellenük. Illatanyaggal vonzzák a hím molyokat, így megakadályozzák a további szaporodást. Emellett érdemes természetes módszereket is bevetni, például sokan esküsznek a babérlevélre. Egy-egy levél a polc sarkában vagy az üvegben segíthet távol tartani a molyokat. Pár havonta cseréld, mert idővel elveszíti az illatát.

Hogyan előzd meg, hogy visszatérjenek?

Az ételmoly sajnos kitartó, így a megelőzés a legfontosabb. Ne hagyd hetekig felbontva a zacskós élelmiszert, inkább azonnal öntsd át üvegbe. Figyelj arra is, hogy rendszeresen tisztítsd a polcokat, és időnként ellenőrizd a ritkán használt alapanyagokat is. Ha sokáig áll egy csomag, abban könnyebben szaporodnak el a molyok. Ha azonban egyszer kiirtod azokat, és odafigyelsz az élelmiszerek tárolására, akkor sokáig nyugtod lesz tőlük.

