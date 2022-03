Pókfóbiások figyelem! Ha így hagyod az ágyad, készülj a legrosszabbra

Otthonunk minden szegletét igyekszünk úgy berendezni, hogy az a legtökéletesebb hangulatot adja minden percben, ám van egy szoba, ami a nyugalom szigeteként arra szolgál, hogy ott maximálisan kipihenhessük a mindennapok fáradalmait és újult erővel láthassunk hozzá egy új naphoz.

Ez a helyiség pedig nem más, mint a hálószoba.

A megfelelő méretű ágytól kezdve a kényelmes matracon át a pihe-puha ágyneműig mindent gondosan választunk meg, és jó esetben itt törekszünk leginkább a tisztaság fenntartására. Előfordul azonban, hogy az ágyba képesek beférkőzni olyan nemkívánatos vendégek, akiknek már a gondolatától is kiráz a hideg. Egyikükhöz még egy konkrét betegség is társul: az arachnofóbia, azaz a pókoktól való félelem. Szakemberek szerint könnyen lehet, hogy egy-egy rossz döntéssel egyenesen hívogatóvá tesszük az ágyat ahhoz, hogy a pókok is velünk háljanak. Mutatjuk tehát azokat a hibákat, amelyek elkerülésével pókmentessé tehetjük ágyunkat.

Takarók

Legyen szó paplanról, plédről, vagy egy méretes ágytakaróról, nem biztos, hogy jó döntés a túl nagy méret választása. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ha egy-egy ilyen darab olyannyira lelóg az ágyról, hogy már a padlót is éri, úgy a pókok sokkal nagyobb valószínűséggel férkőznek fel az ágyra.

Rendetlenség

Praktikus megoldás az a fajta ágy, ami alá bátran pakolhatunk, vagy amihez méretes ágyneműtartó is jár. A pókok a zsúfolt helyeken is remekül érzik magukat, így akárcsak egy kavicsos, fás területen, a káoszközeli állapotban lévő ágy alatti tárolókat is előnyben részesítik.

Tisztaság

Habár a legtöbben imádjuk a ropogósan friss ágyneműt, könnyen lehet, hogy az időbeosztásunk miatt olykor csúszik a mosás időpontja. Jó tudni, hogy az ilyenkor egyre csak gyülemlő szennyeződés, és az elhalt hámsejtek mennyei lakomaként szolgálnak például az ágyi poloskák vagy a poratkák számára – ők maguk pedig ínycsiklandó áldozatai a szobánkban vadászó pókoknak. A gyakori ágyneműmosás tehát nemcsak higiéniai szempontból válik hasznossá, a pókok előfordulását is csökkenti.

Elhelyezkedés

Miután megbizonyosodtunk róla, hogy nem ér a földre a takaró, rendet raktunk az ágy alatt, és az ágyneműket is kimostuk, már csak egy teendőnk maradt, hogy teljes mértékben kivédjük a pókokat. Szakemberek szerint az ágy elhelyezkedésével is hozzájárulhatunk a pókok távoltartásához. Ha megoldható, ügyeljünk rá, hogy a matrac ne érjen hozzá a falhoz – ez különösen érvényes a szoba sarkára, ott ugyanis előszeretettel építenek hálót a nyolclábúak. Érdemes ezen felül az ablakokra is tekintettel lennünk: minél távolabb helyezkedik az ablaktól az ágy, annál kisebb a pókok előfordulása is.