/Zseniális parfümtrükk nyárra – Nem kell az izzadságszagtól tartanod és egész nap illatos maradsz

35 fokban lehetetlen megtartani az illatfelhőt, amit reggel magadra fújsz. A forró levegő miatt, a bőröd olyan gyorsasággal párologtat, hogy a legdrágább parfümöt is magadra fújhatod, nem lesz tartós. Az izzadás pedig csak még inkább elfedi a finom illatot, amit kiválasztottal magadnak a szezonra. De most hoztunk néhány parfümtrükköt, amivel kikerülheted ezeket a buktatókat, és elérheted, hogy estig illatozz!

Parfümtrükk, amiről még tuti te sem hallottál.

Fotó: Africa Studio / Shutterstock

Parfümtrükk: így mentsd meg az illatod!

Már most eláruljuk a titkot: nem az a lényeg, hogy többször használd a parfümöt a nap folyamán! Inkább az, hogy; hová, hogyan és mi után viszed fel a parfümödet! Ha eddig annyit tettél, hogy reggel pár fújásnyit a nyakadra raktál, valószínű, hogy még délelőtt úgy érezted, mintha soha nem is használtál volna semmit. A legtöbben elkövetik ezt a hibát, és nem értik mi a probléma. Pedig csak egy kis tudatosság kell, és a parfümöd nemcsak tovább tart majd, de lehet, hogy sokkal erősebb is lesz! Mutatjuk a parfümtrükköket, amiket a profi illatguruk is alkalmaznak.

1. Hidratálás

A legtöbben ott rontják el a parfüm felhelyezését, hogy nem készítik fel a bőrt az illat viselésére. Pedig a bőrödnek nemcsak a smink alatt van szüksége előkészítésre, hanem azokon a területeken is, ahova parfümöt tervezel fújni.

Mielőtt illatosítanál, használj egy jó, illatmentes testápolót vagy olajat, azokon a pontokon, ahová a parfümödet szeretnéd majd felvinni. Ezek a termékek jól megtartják az illatokat.

2. Pulzuspontok

Nincs baj a parfümök klasszikus felhelyezésével. A nyakad és a csuklód jó választás lehet. Azonban nyáron érdemes melegebb részekre fújni a parfümöt, mert ezek fokozatosabban, lassabban bocsátják ki az illatokat. Jó választás lehet például; a könyök- vagy térdhajlat, és a hajtövek is (utóbbit kerüld az alkoholtartalmú parfümök esetében, mert azok száríthatják a hajadat).

3. Illatmegőrzés a bőrön túl

Ne felejtsd el, hogy ha pamut ruhát viselsz, és azt illatosítod, az biztosan tovább lesz képes tartani az illatot , mint a bőröd. Csak óvatosan, hogy ne hagyjon foltot!

Még egy szuper trükk a nyárra: a hajad. A hajad a legjobb illattartó, csak ügyelni kell rá! Választhatsz kifejezetten hajkoronára kifejlesztett parfümöt. Ha ez nem opció, a klasszikus parfümödből fújj egy-kettőt a fésűdre, és így fésüld ki a tincseidet.

Fontos: ezt a praktikát is csak abban az esetben alkalmazd a hajadon, amennyiben alkoholmentes terméket használsz!