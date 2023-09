Top 10 női parfüm - ismerd meg a világ legsikeresebb illatait (2023-ban) (x)

Kedves parfümrajongók, itt az ideje, hogy körbeutazzuk a világot és megismerkedjünk 2023 legsikeresebb parfümjeivel! A MAKEUP válogatása bemutatja, melyik illatszereket vásárolják a leggyakrabban - és ezek a remekművek hazánkban is elérhetők. Legyen a kedvenced a fűszeres, fás, virágos vagy igazán telített keleti illat, ez a válogatás garantáltan bemutatja a hozzád illő legjobb női parfümöt.

Ez a top 10 női parfüm 2023-ban

A makeup.hu összegyűjtötte azokat a remekműveket, amelyek hosszú évek óta top-listán szerepelnek, és ezek a parfümök 2023-ban is nagy sikernek örvendenek. Nem véletlenül! A cikkben felsorolt illatszerek valóban bestsellerek, ráadásul mindegyik megtalálható a makeup.hu virtális polcain is.

1. Az időtlen elegancia: Chanel No. 5

A Chanel No. 5, a világ egyik legjobb női parfümje - és 2023-ban ismét megszerezte az első helyet! Több mint száz évvel ezelőtt Ernest Beaux és Coco Chanel először hozta létre ezt a legendás főzetet, az árral szemben úszva, hiszen olyan módon kombinálták az aldehideket és a virágokat, amelyek forradalmi újdonságnak számítottak a korszak természetes aromáival szemben. A Chanel No. 5 még mindig időtlen varázsáról híres, olyan virág jegyekkel, mint a rózsa, a ylang-ylang, a jázmin, a gyöngyvirág és az írisz. Ez a harmónia továbbra is minden generáció szívét elnyeri.

Fotó: makeup.hu

2. A legyőzhetetlen: Dior’s J’adore

A Chanel No. 5 sarkában fiatalabb versenytársa, a Dior J'adore áll. A második legjobb női parfüm Calice Becker mesteri keze által megalkotott illat, a nőiesség friss, kortárs megközelítését képviseli. A kecsesség, az erő és a báj ellenállhatatlan kombinációját testesíti meg. A J'adore egy virágos szenvedély, amely orchideák, rózsák és ibolya keverékét tartalmazza, a mandarin narancs és a dinnye frissítő jegyeivel. Tökéletesen magába foglalja Christian Dior virágok iránti rajongását, kifinomultságot és nőiességet sugározva.

3. A csábító kaland: Lancôme La Vie Est Belle

A világ 10 legjobb női parfümje között a harmadik helyen szerepel a Lancôme La Vie Est Belle, azaz az élet szép, gyümölcsös-virágos illata, amely tökéletesen megragadja a létezés puszta örömét és szépségét. A La Vie Est Belle a gyümölcsös és ínyenc illatok összetett keveréke, gyönyörűen bemutatva az írisz, a jázmin és a narancsvirág virágos harmóniáját, mindezt a praliné, vanília, tonkabab és pacsuli megnyugtató melegével.

Mint minden nagyszerű parfüm, a La Vie Est Belle is fejlődött, és sok csábító formát öltött magára – köztük a 2020-as borostyán domináns La Vie Est Belle Intensement, és most, 2023-ban a szeretett klasszikus illat forradalmi újraértelmezése csábította el az illatvilágot – a Lancome La Vie Est Belle Iris Absolu.

4. A tenger ölelése: Giorgio Armani Acqua di Giò

A világ 10 legjobb női parfümje között a negyedik helyen a Giorgio Armani Acqua di Giò-ja áll. A lendületes nyitótáncot a híres olasz citrusfélék hozzák létre, a bergamott frissítő energiájával párosítva. A hullámot gyorsan követi a kellemes tengeri szellő, egy csipetnyi mediterrán tengerparti növényvilággal. Ahogy az Acqua di Giò szíve tükrözi a tenger dinamikus természetét: a jázmin szirmok, a rozmaring, a datolyaszilva és a tengeri jegyek harmonikusan keverednek össze, felidézik a legszebb déli napsütést és a tenger nyugalmát. megidézve a déli napsütésben fürdő meleg tenger békés nyugalmát.

5. Napsütéses rét: Gucci Bloom

A Gucci Bloom 2017-es megjelenése óta a legkelendőbb illat azok körében, akik szeretik a virágcsokrokat viselni bőrükön. Ez a legjobb női parfüm azoknak, akik számára nincs olyan, hogy “túl sok virág”. A jázmin, a tubarózsa, a ylang-ylang, a szantálfa, a vanília és a fehér pézsma olyan harmóniában egyesülnek, amelyek a legszebb csokrot idézik meg.

6. A merész választás: Carolina Herrera Good Girl

A 2023-as legnépszerűbb parfümjeinek felénél találkozunk a merészen csábító Carolina Herrera Good Girl-lel. A tubarózsa, a jázmin, a kakaó, a szantálfa és a tonkabab provokatív keveréke magában foglalja a nagyvárosi nő személyiségét, aki magabiztos, rejtélyes és nem kér bocsánatot azért, hogy önmagát adja.

A Good Girl egy emlékeztető, hogy a nők egyszerre lehetnek merészek, finomak, határozottak és játékosak. A legjobb női parfüm azoknak, akik magukra ismernek ezekben a szavakban.

A tűsarkú formájú üveg elárulja Carolina Herrera elképzelését a modern nőről – valakiről, aki szeret, mer és eléri a célját, megteremti saját útját, miközben magával ragadó illatot hagy maga után. Minden csepp tisztelgés azon nők előtt, akik nem félnek átérezni a város ritmusát, és saját ütemükre táncolnak.

7. A szabadság lángja: Yves St Laurent Libre

Az Yves Saint Laurent Libre-je 2019-es debütálásakor nagy hatást keltett, és 2023-ban továbbra is a szabadság lángjával hullámzik. A levendula esszenciájának, a narancsvirág és a pézsma keringőjének csábító illata szimbolizálja a felszabadult eszmét. A Libre a legjobb női parfüm azoknak, akik önkifejezésre vágynak, nem érdeklik a korlátok vagy az olyan szabályok, amelyeket be kellene tartani. A Libre minden fújáskor az egyéniség mámorító nyomát hagyja maga után.

8. Az édes szerenád: Viktor&Rolf Flowerbomb

A Viktor&Rolf Flowerbomb egy ikonikus illat, amely friss és virágos jegyek kirobbanó csokorát árasztja. A 2005-ben piacra dobott (és még mindig a legjobb női parfüm 2023-ban!) ez a luxus parfüm a híres holland divattervezők, Viktor Horsting és Rolf Snoeren terméke. Hosszan tartó illata magában foglalja a nőiesség szellemét, így a Flowerbomb a modern nők kedvence, akik szeretik a kifinomultságot és a csillogást. Ráadásul egy azonnal felismerhető gránát alakú palackban érkezik, amelynek durva vonalai eltérést alkotnak a benne lévő parfüm lágy árnyalatával. Ez a furcsa csavar a szokásos virágcsokorban, hiszen külsőleg kirobbanó, belülről romantikus.

9. A szirmok tánca: Marc Jacobs Daisy

A kilencedik helyet a Marc Jacobs Daisy Eau de Toilette szerezte meg. Egy virágos illat, amely tiszta örömről és féktelen dússágról beszél. Eper, ibolyalevél, rubinvörös grapefruit csodálatos keverékével nyílik meg, gardénia, ibolya és jázmin játszik a szívben, majd pézsma, fehér fa és vanília ragadja meg a gondtalanság szellemét. A fiatalos lendületet és bájt árasztó Daisy a legjobb női parfüm azoknak, akik hihetetlenül pozitívan állnak hozzá az élethez és ezt az életérzést szívesen megosztják másokkal is.

10. A csábító kaméleon: Calvin Klein CK One

A világ 10 legjobb női parfümjének listáját a Calvin Klein CK One zárja, a '90-es évek jelképe – és ez a sokoldalú illat 2023-ban is aktuális.

Az 1994-ben bemutatott CK One radikálisan eltért a 80-as évek erőteljes tendenciáitól. Friss, tiszta illata, zöld tea, bergamott és pézsma jegyeivel, egy leheletnyi friss levegő volt az akkori trendekhez képest. Sőt, a CK One az elsők között került forgalomba az uniszex parfümök kifejezés alatt. Nem csoda, hogy a CK One továbbra is kedvelt választás azok számára, akik olyan “kaméleon” illatra vágynak, amely zökkenőmentesen illeszkedik az egyedi személyiséghez, a hagyományos címkéktől függetlenül.

Ezek a parfümök világszerte a nők kedvencei, és az évek óta tartó siker úgy tűnik, még 2023 után is aktuális lesz. Ne feledd, hogy az a legjobb női parfüm, amely kiegészíti a személyiséged és úgy illik hozzád, mintha egy kényelmes ruhát viselnél.