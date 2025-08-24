„Segítünk elindulni” – az MBH Bank szakértője az Otthon Start Programról

Szeptembertől az MBH Banknál elérhető lesz az Otthon Start Program, amely kedvező feltételeket kínál új vagy használt lakás vásárlásához, valamint családi ház építéséhez. Az államilag támogatott konstrukció maximum 50 millió forintig, legfeljebb 25 éves futamidővel, végig fix, 3%-os kamatozással igényelhető. A program kombinálható egyéb támogatásokkal is, így még nagyobb pénzügyi mozgásteret biztosít az otthontervezéshez. „Az Otthon Start Program nem csupán egy pénzügyi termék, hanem egy lehetőség arra, hogy a fiatalok és családalapítók biztonságos, kiszámítható körülmények között kezdjék meg az otthonteremtést” – emelte ki Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója
Miért érdemes már augusztusban érdeklődni a programról?
„Az Otthon Start Programot már az indulás előtt jelentős érdeklődés övezi, hiszen a kedvezményes hitel keretében elérhető havi törlesztőrészlet – akár 240 ezer forint – versenyképes és vonzó alternatívát kínál a bérlés helyett” – mondta az MBH Bank ügyvezetője. Hozzátette: „az MBH Bank kiemelten fontosnak tartja, hogy az érdeklődők már a folyamat korai szakaszában részletes, személyre szabott tájékoztatást kapjanak, így minél előbb felveszik velünk a kapcsolatot, annál gördülékenyebb és zökkenőmentesebb lehet az ügyintézés. A korai tájékozódás lehetőséget ad arra is, hogy az ügyfelek időben felmérjék pénzügyi lehetőségeiket, és akár előzetes kalkulációkat végezzenek, ami segíthet a tudatos döntéshozatalban.”
A szakértő elmondta, hogy az érdeklődők először általában a bank hivatalos weboldalán keresztül kérnek visszahívást. „Kollégáink rövid időn belül kapcsolatba lépnek az érdeklődőkkel, hogy részletes tájékoztatást nyújtsanak a programmal kapcsolatban, és akár időpontot egyeztessenek a szeptemberi személyes ügyintézésre. Az MBH Bank rendelkezik az ország legnagyobb fiókhálózatával, melynek köszönhetően ügyfeleink számára személyesen is könnyen elérhetők vagyunk, így bárhol éljenek is, biztosítjuk számukra a közvetlen, gyors és kényelmes ügyintézést.”
Van bármi, amivel már most érdemes készülni?
Az igényléshez szükséges dokumentumokat elegendő az ügyintézés során benyújtani, a felkészülés része lehet, hogy az érdeklődők időben tájékozódnak az elvárásokról és a hitelfelvételi feltételekről. „Ez a fajta előrelátás nemcsak időt takaríthat meg, hanem hozzájárulhat ahhoz is, hogy a hiteligénylési folyamat könnyebben tervezhetővé váljon” – hangsúlyozta a bank szakértője.
Soós Csaba kiemelte, hogy mielőtt a lakáskeresésbe belevágnánk, érdemes körüljárni az önerő és a jövedelem terhelhetőségének kérdését, vagyis azt, hogy mekkora önerő és jövedelem szükséges a hitelfelvételhez. Az Otthon Start hitelhez legalább 10%-os önerő szükséges, de fontos tudni, hogy a bank nem az ingatlan vételárát, hanem az értékbecslés során megállapított összeget veszi figyelembe. Az önerő biztosításához segítséget nyújthat akár a Babaváró hitel, vagy másik ingatlan pótfedezetként való bevonása.
A hitelképességhez szükséges jövedelem függ a törlesztőrészlet mértékétől és az adósságfék szabályoktól – például havi nettó 600 ezer forint alatt a jövedelem 50%-a fordítható törlesztésre. Azoknak, akik nem rendelkeznek elég jövedelemmel, a vonatkozó kormányrendelet szerinti adóstárs bevonása segíthet.
Ha már megvan a kiszemelt ingatlan, az MBH Bank szakértő hiteltanácsadói abban is iránymutatást adnak, hogy az adásvételi szerződés tartalma megfeleljen a program feltételeinek, és az ingatlan értékbecslése is mielőbb megtörténhessen.
Hogyan segíti az MBH Bank az otthonteremtést?
Az MBH Bank elkötelezett amellett, hogy az otthonteremtést támogató banki szolgáltatások magas színvonalon váljanak elérhetővé, ennek érdekében a bank egy olyan komplex, ügyfélközpontú otthonteremtési ökoszisztémát alakított ki, amely a lakásvásárlás teljes folyamatát segíti – a megtakarítástól egészen a beköltözésig.
„A hiteligényléshez nyújtott szakértői támogatás, valamint a folyamatosan frissülő ügyfél-tájékoztatás mind azt szolgálják, hogy ügyfeleink magabiztosan és jól informáltan vághassanak bele életük egyik legnagyobb döntésébe. A szeptemberi indulásra megnövelt ügyintézői létszámmal készülünk, hogy a megnövekedett érdeklődést a lehető leghatékonyabban tudjuk kiszolgálni, és minden hozzánk forduló ügyfél gyors, szakszerű támogatást kapjon. Célunk, hogy ne csak pénzügyi partnerként, hanem valódi otthonteremtési segítőként álljunk ügyfeleink mellett – zárta gondolatait Soós Csaba.
További információkért és a visszahívás igényléséhez látogasson el az MBH Bank hivatalos weboldalára!
Jelen tájékoztatás kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. Az MBH Bank Otthon Start hitel részletes leírása és teljes körű feltételei hamarosan elérhetők lesznek a bank weboldalán (www.mbhbank.hu).
A cikkben szereplő FIX 3%-os lakáshitel részét képező támogatásokat Magyarország Kormánya nyújtja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.