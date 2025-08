Fiatal vagy és lakást szeretnél? Startolj rá a fix 3%-os lakáshitelre és ne ülj fel a balliberális álhíreknek!

Palóc André közgazdász és politológus, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője fontos bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán a fix 3 százalékos lakáshitelt kínáló Otthon Start Programmal kapcsolatban. Videós posztjában kiemelte: még el sem indult igazán a program, be a balliberálisok máris össztűz alá vették az Európában egyedülálló lehetőséget kínáló hitelkonstrukciót.

Támadja a baloldal a lakáshitelt

Óriás segítség és láthatóan óriási az érdeklődés is. A balliberálisok ezért máris támadják a programot, mint minden más a magyar családoknak, fiataloknak nyújtott támogatást is folyton támadnak.

Állításaikkal szemben ez a programpont azoknak a legnagyobb segítség, akik nem voltak olyan jómódúak, hogy eddig lett volna lakásuk és elég önererjük ahhoz, hogy lakást vegyek és hitelt fizessenek. Ehhez a lakáshitelhez elég 10% önerő, és törlesztője kevesebb, mint egy albérlet díja. Állításaikkal szemben a lakásárak sem szállnak el, hiszen árkorlát van beépítve a programba. Nem is lehet hitelt felvenni olyan ingatlanra, amit túllépné az árkorlátot. Ráadásul arra számítunk, hogy a lakáskínálat bővülni fog, a lakásépítések be fognak indulni, a kormány 300 milliárd forinttal támogatja a lakásépítéseket. Ez a lakáshitel egy komplex, rengeteg intézkedést tartalmazó lakáspiaci terv része. Emellett rengeteg más támogatásokkal is segítjük a lakásvásárlást: ilyen a Csok+, a Falusi CSOK, vagy éppen a Babaváró hitek. Szeptembertől tehát indul a fix3%-os lakáshitel! A kormany.hu honlapon minden fontos információt megtaláltok. Startoljatok rá az első lakásotokra! Olcsón, biztonságosan, kiszámíthatóan!" – üzente Palóc André.