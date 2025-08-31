Nyitrai Zsolt: Érkezik a 30.000 forintos élelmiszer-utalvány!

Érkezik a 30 000 forintos élelmiszer-utalvány! – tudatta a jó hírt Facebook-oldalán Nyitrai Zsolt, aki számos kérdésre is választ adott az utalvánnyal kapcsolatban.

Az élelmiszerláncok indokolatlan áremelései miatt kialakult bonyolult helyzetben Magyarország Kormánya a nyugdíjasokat árrés-csökkentéssel, és élelmiszer-utalvánnyal segíti

– magyarázta a miniszterelnök főtanácsadója, elárulva: a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők, például a fogyatékossággal élők is megkapják ezt az utalványt. Kitért arra, hogy a postások szeptember 1. és október 15. között kézbesítik az utalványokat.

A kézhezvételt követően azonnal fel lehet használni, és egészen december 31-ig

– tette hozzá, majd elmondta, az utalványt hideg élelmiszer vásárlására lehet felhasználni, és be lehet váltani a hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, különböző diszkontokban, pékségekben, a hentesnél, a zöldségesnél, a piacon és az őstermelőknél egyaránt. Meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut vagy éppen kozmetikai cikket viszont nem lehet belőle vásárolni.

Az utalványok nem névre szólóak, bárki fel tudja őket használni.