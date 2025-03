A Te ruhásszekrényedet is támadják a molyok? Mutatjuk, hogyan védekezhetünk ellenük

Csipet sót bele

Ahhoz, hogy a ruhákat biztosan megóvjuk a nedvességtől, tegyünk közéjük apró, sóval teli papírtasakokat vagy vászonzacskókat. Ezek magukba szívják a párát, ezáltal megakadályozzák a nedvesség felhalmozódását, és segítenek megelőzni az állott, dohos szagokat, a penészesedést is. Érdemes időnként friss sóval cserélni a csomagokat.

Tömjük be az orrát

A téli csizmákat, bakancsokat is alaposan tisztítsuk meg kívülről és belülről is, hagyjuk megszáradni, majd fertőtlenítő, szagtalanító spray-vel a belsejüket is fújjuk be. Tömjük ki egy nejlonnal vagy kisebb ronggyal, kívülről impregnálóval kezeljük le.