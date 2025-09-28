Orrfacsaró bűz jön a hűtőből? 5+1 tipp, ami segít megszabadulni az émelyítő szagtól

Az emberek nagy része már találkozott a hűtőből áradó kellemetlen bűzzel. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy számos megoldás létezik ellene. Íme 5+1 tipp, hogyan szabadulj meg a kellemetlen hűtőszagtól!

A szódabikarbóna segít semlegesíteni a hűtőszagot.

Fotó: ThamKC / Shutterstock

5+1 tipp a hűtőből áradó bűz ellen

Szódabikarbóna

Keverjünk össze 15 milliliter szódabikarbónát 1 liter meleg vízzel, és töröljük le a keverékkel a hűtő polcait. Amennyiben nem csak pillanatnyi megoldást keresünk, tehetünk a hűtőszekrénybe egy felbontott zacskó szódabikarbónát is, amely folyamatosan magába szívja és megszünteti a kellemetlen szagokat.

Sütőpor

Egy csomag sütőpor sok mindenre képes lehet: ha egy kis tányérral teszel belőle a hűtőbe, akkor nagyjából egy hónapig nem kell majd attól tartanod, hogy megcsap a hűtőszag, amikor kinyitod az ajtót.

Ecet

Az ecet szintén nagyon hatékony, ráadásul olcsó és környezetbarát tisztítószer, ha hűtőtakarításra adjuk a fejünket. Karakteres savanyú ízét és savas kémhatását az ecetsav (más néven etánsav) adja, amely remek szageltávolító tulajdonságokkal bír. Önts 100 milliliter 20 százalék savtartalmú ecetet egy szórófejes flakonba, majd adj hozzá 200 milliliter langyos vizet, és kész is a takarítószer.

Széntabletta

Biztosan nem gondoltad volna, de az aktív szén is segíthet a szagok megszüntetésében. Törj össze néhány darab széntablettát egy tálkába, azt tedd a hűtőbe, a por pedig magába szívja majd a kellemetlen szagokat.

Citromlé

A citromlé nemcsak a limonádé készítéshez elengedhetetlen alapanyag, hanem a hűtő szagtalanításához is felhasználható. Savas kémhatásának hála hatékonyan semlegesíti a kellemetlen szagokat.

Kávézacc

A kávézacc magába szívva hatékonyan semlegesíti a szagokat a hűtőszekrényben, miközben kellemes kávéillattal tölti meg a gépet. Ezt az illatot pedig sok szaggal ellentétben nem veszik fel az ételek. Ennek oka, hogy a kávéban nitrogén van, ami rendkívül hatékony szagtalanító.

+1 Hűtődezodorok és spray-k

Ma már számtalan fertőtlenítő és szagsemlegesítő spray kapható az üzletekben, amelyeket kifejezetten a hűtőszekrényekben uralkodó kellemetlen szagok semlegesítésére fejlesztettek ki. Ezeknek a használata akkor javasolt, ha a fenti tippek egyike sem válik be.

