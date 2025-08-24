Iszonyú bűzben élnek a lakók, befőttesüvegbe gyűjtik a mintát!

„Nem akarunk az otthonunkban börtönben élni! Kibírhatatlan, gusztustalan ez a szag!” – fakadt ki több helybéli Mezőfalván. A faluban immár több mint egy éve tart az elviselhetetlen bűz. A helyiek a települést már gúnyos névvel illetik: Szarszagfalva.

Hatalmas gondot okoz az elviselhetetlen bűz Mezőfalván. Fotó: TV2 Napló

„Bűzlik a falu” – panaszkodnak a lakók Mezőfalván

A bűz különösen nehézzé teszi az autizmussal élő kisgyerekek helyzetét. Veronika, egy ötéves fiú édesanyja arról számolt be, hogy a nyári melegben sem tudnak ablakot nyitni.

Éjszaka 32 fokban kell aludnia, mert ha kinyitom az ablakot, a bűz jön be. Jégakkuval és ventilátorral próbálom enyhíteni a helyzetet

– nyilatkozta a TV2 Napló stábjának.

A helyi vállalkozók is megsínylik ezt a kellemetlen helyzetet. Deák Károly, helyi szállásadó arról beszélt, hogy a vendégei gyakran idő előtt távoznak, mert nem bírják a szagot. A falusiak pedig egy helyi Facebook-csoportban figyelmeztetik egymást: „Ne tervezzetek estére kerti programot, mert ma jön a bűz!” – írják ki néha keserűen.

Van, aki már dalt is írt az undorító szagról, más pedig „mintát” gyűjtött belőle egy befőttesüvegbe.

Mint kiderült, a bűz forrása a közelben telepített fermentlé-tározókból áradó vegyi anyag. A problémát egy cég megjelenése okozta, amely hatalmas medencéket épített a környéken, és azokat erjedő fermentlével tölti fel. A szag ezért nem tűnik el, hanem alattomosan bekúszik a házakba, kertekbe, éjjel-nappal megkeserítve a lakók életét.

Sokan úgy vélik, hogy Nagyvenyimen tetőzik az undorító szag. Fotó: TV2 Napló

A közeli Nagyvenyimen is elviselhetetlen a helyzet

Csizmadia György kertészmérnök és önkormányzati képviselő szerint nonszensz, hogy a tározók alig egy kilométerre vannak a lakott területektől.

Ezeket sokkal messzebb kellene vinni, hogy ne okozzanak ilyen szaghatást

– mondta.

Nemrég a helyzet odáig fajult, hogy többszáz ember gyűlt össze a lakossági fórumokon, ahol lincshangulat alakult ki. Az osztrák ügyvezető, Bernhard Grassl a TV2 Napló kamerái előtt ígérte meg, hogy megoldást keresnek a problémára.