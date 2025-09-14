A garázsvásár szabályai rád is vonatkoznak: tartsd be őket, hogy tényleg jól járj!

A garázsvásár jó módja, hogy megszabaduljunk a számunkra már nélkülözhető holmiktól, és egy kis plusz bevételhez jussunk. Viszont, hogyan vágjunk bele? Kell adóznunk az eladásból származó jövedelem után? Hova tehetjük ki a cuccokat? A Fanny magazin minden hasznos infót összegyűjtött, amit tudnod kell a garázsvásár szabályairól, mielőtt belevágsz.

A garázsvásár szabályait fontos ismerni, hiszen egy ilyen esemény megrendezése egy jó kis alternatíva plusz bevételszerzésre

Fotó: New Africa / Shutterstock

A garázsvásár szabályai: kell engedély hozzá? Mik a személyi jövedelemadó szabályok?

Ha valaki a garázsvásáron a saját, használt tárgyait szeretné eladni, azt magánszemélyként megteheti, külön engedély vagy vállalkozói igazolvány nélkül. Fontos, hogy csak saját, feleslegessé vált holmik értékesítéséről legyen szó, ne rendszeres, üzletszerű tevékenységről.

Ha valaki gyakran, rendszeresen vásárol kifejezetten azért, hogy továbbadja a tárgyakat, az már kereskedelmi tevékenységnek minősül. Ilyenkor be kell jelentkezni egyéni vállalkozóként vagy más cégformában, és az adózási szabályokat is követni kell. Egy alkalmi garázsvásár azonban nem tartozik ebbe a kategóriába.

A magánszemélyként, alkalomszerűen eladott saját holmik bevétele jellemzően nem adóköteles, hiszen nem nyereségszerzés a cél, hanem a feleslegessé vált tárgyak elpasszolása. Ha viszont valaki értékesebb gyűjteményét adja el, például antik tárgyakat nagyobb összegben érdemes utánanézni a személyi jövedelemadó szabályainak.

A vásár a saját ingatlan udvarán, garázsában, kertjében vagy lakásában tartható. Közterületen, például parkban, vagy járdán már engedélyköteles lehet, hiszen közterület-használati hozzájárulást kell kérni az önkormányzattól.

Magánszemélyként nem kell számlát kiállítani a használt holmik eladásáról. Ha azonban egyéni vállalkozóként árulunk, kötelező a számlaadás, például online számlázóprogramon keresztül.

Nem mindegy, mit árulunk a garázsvásáron

Fotó: New Africa / Shutterstock

Mikor kell egyéni vállalkozónak lenni?

Ha valaki nemcsak régi holmikat, hanem saját készítésű kézműves tárgyakat is szeretne kínálni a garázsvásáron, akkor ehhez szükség van bejelentett egyéni vállalkozásra. Ebben az esetben az adott TEÁOR-számnak megfelelő tevékenységi körrel kell rendelkezni, és minden eladás után számlát kell kiállítani. Ilyen esetben a garázsvásár akár egy jó promóciós lehetőség is lehet a vállalkozás számára.