Otthon Start program: elindult a mobil-applikáció is

Szeptember elsején elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb állami otthonteremtési támogatása, az Otthon Start hitelprogram – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A konstrukció fix 3 százalékos kamatozás mellett, legfeljebb 25 éves futamidővel igényelhető, akár 10 százalékos önerővel is, és összevonható más családtámogatási eszközökkel, például a CSOK plusz, a falusi CSOK vagy a babaváró hitel lehetőségével. A közlemény hangsúlyozta, hogy a fix 3 százalékos kölcsön révén az első lakásukat vásárlók 30–40 százalékkal alacsonyabb törlesztőrészletet fizethetnek a piaci hitelekhez képest, sőt, sok esetben a havi törlesztő kisebb lehet, mint egy albérlet díja – írja a Nool.hu.

Elindult az Otthon Start program mobil-applikáció is Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

A program indulásával egyidőben elérhetővé vált a FIX 3% Startolj rá mobilapplikáció is, amely Android rendszeren már letölthető, az Apple-felhasználók számára pedig rövidesen hozzáférhető lesz. Az alkalmazásban minden információ egy helyen található a lakáshitelről, és exkluzív funkciói között szerepel a jogosultság ellenőrzése, a várható törlesztőrészlet kiszámítása, valamint a szükséges dokumentumok összeállításában nyújtott segítség.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára arról számolt be, hogy már az első napon több ezer ügyfél jelentkezett a bankoknál a fix 3 százalékos hitelre. Kiemelte, hogy a pénzintézetek felkészültek, a megnövekedett érdeklődés ellenére nem volt fennakadás. Szerinte mozgásba lendül az ingatlanpiac és a hitelezés, és többéves rekordok dőlhetnek meg. Mint mondta, a bankok egymással versenyezve egyre több kedvezményt kínálnak az ügyfeleknek, például ügyletkötési díjak elengedését, több százezer forintos jóváírásokat, valamint 3 százalék alatti kamatokat.

Az államtitkár fontos változásról is beszámolt: a Magyar Nemzeti Bank eltörölte az életkori megkötést az elsőlakás-vásárlók 10 százalékos önerőszabályánál, így ezentúl mindenki számára elérhető lesz a kedvezmény, életkortól függetlenül. A szabály már hatályba is lépett.

Az ingatlanpiacon az eladók is aktívabbak lettek, az ingatlan.com elemzése szerint augusztusban éves összevetésben 17 százalékkal több lakóingatlant hirdettek meg. Budapesten még erőteljesebb, 36 százalékos volt a növekedés. Panyi Miklós szerint ez azt mutatja, hogy több ezer eladó gondolja úgy: most valódi esély kínálkozik ingatlanuk értékesítésére.