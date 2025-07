Autóvédelem nyáron - Erre figyelj, ha nem akarsz a pénztárcád ellenségévé válni

A hőség nemcsak az embereket, de a gépjárműveket is megviselheti, ezért nem árt bevetni néhány praktikus trükköt a hétköznapokon a megóvásuk érdekében. A legkézenfekvőbb megoldás, ha az autóvédelem nyáron kérdését boncolgatjuk, ha egyszerűen árnyékban parkolunk. Ezzel remekül szembeszállhatunk a forrósággal, hiszen itt akár 15 fokkal is alacsonyabb lehet a hőmérséklet, mint a tűző napon. Ha erre nincs lehetőségünk, keressünk valamilyen fedett helyet, parkolóházat, esetleg álljunk meg messzebb, és inkább sétáljunk picivel többet a célunkig.

Autóvédelem nyáron: ezekkel a tippekkel elkerülheted a nagyobb bajt

Fotó: VisualBricks / Shutterstock

Légy óvatos! Nem vezet célra ez a fajta autóvédelem nyáron

Habár lassíthatja az autó belterében kialakuló hőséget, ha minimálisan lehúzva hagyjuk az ablakot, ám a felforrósodással még így is számolnunk kell. Jobban tesszük, ha árnyékoló megoldásokat használunk, például napellenző függönyt, fényvisszaverő fóliát, autó napernyőt, egy hagyományos kartonlapot vagy újságpapírokat, melyekkel a karosszéria műanyag felületeinek életét is meghosszabbíthatjuk.

Nedves praktikák a jármű belterébe

Minden sofőr tudja, mennyire kellemetlen érzés, amikor a megfoghatatlanságig melegedik a kormánykerék, mégis muszáj megfogni indulás idején. Ezt megelőzhetjük, ha vizes rongyot vagy törölközőt terítünk az irányító alkatrészre, és a sebváltóra, amit akár be is fedhetünk valamilyen anyaggal, de papír vagy műanyag pohárral is.

Trükkös megoldással kijátszhatjuk

Ha kis időre állunk meg, tanácsos az autó hátsó felével a nap irányába parkolni, így ugyanis kisebb mértékben melegszik fel a vezetőoldal. A hátsó ablakfelület ráadásul általában kisebb is, mint az első szélvédő, aminek köszönhetően még kevesebb forróság jut be. Az is fontos, hogy akármilyen napszakban is várakoztassuk az autót, számoljunk a nap mozgásával, és próbáljuk meg kikalkulálni, hol lesz később árnyék, és hol napsütés.

Fókuszban az aranyat érő folyadék

A nagy forróságban érdemes jobban odafigyelni a hűtőfolyadékra, és rendszeresebben ellenőrizni a szintjét. Ezzel az elintéznivalóval azonban legyünk extrán óvatosak: túlhevült tartályt sose nyissunk ki, mert a fokozott nyomás következtében akár le is forrázhatjuk magunkat.