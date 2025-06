Így készítsd fel az autódat a nyaralásra, hogy ne érjen meglepetés – Egyszerű trükkel vagyonokat spórolhatsz

Készítsd fel az autódat az utazásra, hogy a nyaralás pozitív élmény legyen, ne pedig egy gyötrelmes rostokolás az út szélén elakadásjelzővel, miközben iszonyatos a hőség, és a család is kiborul, amiért katasztrófába fullad a várva várt vakáció.

Készítsd fel az autódat a vakációra, hogy ne érjen meglepetés

Fotó: Vera Petrunina / Shutterstock

Készítsd fel az autódat, nehogy ő menjen szabadságra helyetted!

A nyár akkor az igazi, ha kalandos és rengeteg élménnyel gazdagodsz az utad során. Ahhoz, ne legyen rémálom az álomútból, készítsd fel az autódat mielőtt útnak indulsz! Nem elég, ha szépen kitakarítod és lemosod, hiszen nem csak a külső számít és ez egy autónál hatványozottan igaz. Lássuk, mit érdemes átvizsgálnod, mielőtt bepakolod a bőröndöket és az útitársaidat a járgányba!

1. Ellenőrizd az olajat! Nem csak a mennyiség számít!

A teli tank még kevés lesz ahhoz, hogy célba érj, ellenőrizd a motorolajat is. Ez a folyadék tartja életben az autód szívét és lelkét. Ha kevés vagy túl régi, mert esetleg elfelejtetted az éves olajcserét megcsináltatni, akkor hiába hallgatnád a kedvenc számaidat útközben, meg kell elégedned a motorból ordító rockzenével. De nyugi, csak addig, amíg végleg be nem adja a kulcsot a motor. Utána folytathatod gyalog az utadat szép csendben.

Ha nem vagy benne biztos, mikor volt utoljára olajcsere, akkor valószínűleg túl régen, szóval azonnal jelentkezz be a szervízbe!

2. A gumik: dicséretes, ha feltetted a nyárit, de nem elég!

A forró nyári napok nem csak neked izzasztóak – az aszfalt is megolvad, a gumik pedig ezt nem annyira szeretik, főleg, ha már kissé korosabbak. Ellenőrizd a gumik profilmélységét, ha 3 mm fölött vagy, akkor minden oké. A nyomást is ellenőrizd, mert az alulfújt gumi balesetveszélyes és még az autó fogyasztása is az egekbe szökken, a túlfújt gumi miatt pedig úgy fogsz pattogni az úton, mint egy pingpong labda.

Ne felejtsd ki a pótkereket se! Nyaralás alatt szinte törvényszerű, hogy a legeldugottabb helyen durran ki a kerék.

3. Nem csak neked kell energia!

Ha az akkumulátorod elérte a 6 éves kort, és már télen észrevetted, hogy reggelente nem csak te ébredsz nehezebben, hanem az autód is, akkor nagy valószínűséggel itt az ideje, hogy vegyél egy újat. Igen, lehet, hogy ez most olyan extra kiadás, amit nem terveztél be, de hidd el, rengeteget spórolsz, ha megelőzöd a bajt, és nem egy eldugott kis településen próbálsz embert keresni, aki hajlandó bebikázni, hogy aztán valahonnan leakassz egy méregdrága akkumulátort.

Ha nem vagy biztos benne, hogy milyen akkumulátort kell venned, kérd ki a szerelőd tanácsát. Valószínűleg a beszerzésben és a beszerelésben is tud neked segíteni.

4. Fékek: ne a nyaraláson akarod tesztelni

Mielőtt útra kelsz, ellenőriztesd a fékbetéteket, tárcsákat, fékfolyadékot, de a vezetékeket is érdemes átnézetni, hogy nem rágcsálta-e meg egy nyest vagy más állatka. Ha fék nem fog tökéletesen, az az életedet is veszélybe sodorhatja.

Indulás előtt csinálj néhány fékpróbát egy csendes utcában, ahol nincs forgalom és nem sodorsz senkit veszélybe.

5. Folyadéknéző körút

Ellenőrizz minden folyadéktartályt az autóban. Ne csak a hűtővizet nézd meg, hanem az ablakmosót, fékfolyadékot, szervoolajat, váltóolajat is. A legjobb, ha erre a szerelődet kéred meg.

Magadnak is tegyél be egy palack vizet az autóba!

6. Világítás: ne csak láss, látszódj is!

Ellenőrizd a fényszórókat, helyzetjelzőket, indexeket és a féklámpát. Ha valamelyik izzó nem ég, cseréltesd ki! Ezzel a filléres kiadással nem csak egy borsos rendőrségi büntetést előzhetsz meg, de akár egy balesetet is.

Csekkold le a pótizzókat és a biztosítékokat is.

7. Az ördög a részletekben rejlik

Frissítsd a navigációt, és legyen lementve a telefonodon térkép, hogy akkor se kerülj bajba, ha valamiért nincs internet. Emellett nézd át az elsősegély készletet, hogy nem jár e le valami vagy minden, tegyél be egy zseblámpát, bikakábelt, vontatókötelet, egy alap szerszámkészlet és desztillált vizet. Mindenre készülj fel, akkor biztos nem fog történni semmi!

Ellenőrizd a papírokat is, nem járt-e le a jogsid, forgalmid, személyid, biztosításod. Az autópályamatricáról se feledkezz meg!

8. Klímatisztítás – hogy a szálloda helyett ne a kórházban pihenj

A klíma hűt – de ha rég volt tisztítva, akkor bizony nem csak hűvös levegőt, hanem komplett mikrokultúrát is fúj rád. Penész, baktériumok, gombák mind az arcodba tódulnak, amikor te csak egy kis hűsítőre vágytál. És ez nem túlzás: az elhanyagolt klíma kellemetlen szagot, torokkaparást, köhögést vagy akár súlyos allergiás tüneteket is okozhat.

Legalább évente egyszer fertőtleníttesd a klímarendszert – akár szerelőnél, akár egy gyors, habos klímatisztítóval otthon. Ha az utastér szaga egy pincére emlékeztet, akkor kezdhetsz aggódni.