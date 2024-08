Tuti tipp a szagos konyhai szemetes ellen: elő az illóolajokkal!

A nagy hőség nemcsak ránk van hatással, de lakásunkra, sőt konyhánkra is. Ilyenkor ugyanis minden szagosabb. A forróság ugyanis a kukában lévő ételhulladékra erősen kihat, ami így bizony komoly bűzt ereszt, így még akár a legyeket is bevonzva. Márpedig a kuka takarítása senkinek nem a kedvenc feladata, sőt....De akkor mit lehet tenni? Erre ad most választ egy takarítási szakértő TikTokon!

A hűtőből kukába került bomló ételnek a nagy nyári melegben bizony van szaga Fotó: Pixabay

A "Mit csinál Shophie" oldalnak már több mint 300 ezer követője van állandó tippjeinek köszönhetően otthonunk tisztán tartására. Most pedig annak árulta el a trükkjét, hogy hogyan állítsd meg a szemetesből áradó bűzt, vagy leginkább: hogyan előzd meg. Nos, a lényeg: csepegtess eukaliptusz olajat, vagy bármilyen más illatosított cseppet egy papírtörlőlőre. Áztasd át jól, majd az tedd az üres kukába, majd utána helyezd bele a kukás zsákot.

Sophie tanácsa szerint a leghatásosabb illóolajok ilyen esetben mindenképp az eukaliptusz, levendula vagy citromfú. Ezek ugyanis erős illatuknak köszönhetően képesek semlegesíteni az étel- és szemét szagát. De ha még a bakrétiummentességre is fókuszálna, akkor a tealevél és citrus olajok, 2 az 1-ben módon erre is képesek, írja a DailyStar.