Így védekezzünk a csatornalégy ellen

A csatornalégy bármely háztartásban előfordul, főleg ahogy a neve is mutatja, a csatornához kapcsolódó területeken. Annak ellenére, hogy nem veszélyes az emberre, sokak számára nagyon bosszantó tud lenni. A Fanny magazin összeszedte, hogy mit tehetünk a csatornalégy ellen házilag.

A csatornalégy csak távolról hasonlít a muslicára, leginkább méretbeli egyezés van a két faj között.

Fotó: Nitin Chandra / Shutterstock

Csatornalégy vagy muslica?

A 2-5 milliméteres apró muslicaszerű bogarak a mosdókagyló, a vécé, a mosogató és a padlóösszefolyó környékén repkednek, többnyire az éjszakai órákban. A csatornalégy lárvái a lefolyókban kelnek ki, ahol bőségesen találnak élelmet, hiszen bomló szerves anyagokkal táplálkoznak.

Nem csíp, nem okoz fertőzést, de ha nagyon elszaporodik a lefolyóban, dugulást is okozhat, ráadásul a sok-sok apró légy nem túl kellemes látvány.

Mit tehetünk csatornalégy ellen?

Egy rosszul felállított zuhanyzó, pangó víz a vécékagyló mögött egy szivárgó tartály miatt mind-mind kedveznek a csatornalégy elszaporodásának. Számoljuk fel ezeket a nedves zugokat.

A lefolyókban felgyülemlő szerves anyagok ideális élőhelyet biztosítanak a rovar lárváinak, ezért ezeket a kanyargós csöveket tartsuk a lehető legtisztábban. Mutatunk is egy filléres praktikát a lefolyó megtisztításához!

Házi rovarcsapda csatornalégy ellen

A repülő rovarok elfogására hatásos az almaecet. Egy lapos edényt töltsünk meg félig vele, majd takarjuk le kilyuggatott folpackkal. A legyek bele tudnak menni, de ki már nem tudnak jönni. A csapdába tehetünk az ecet mellé vizet és cukrot is. Ezt a csalit ne takarjuk le, a rovarok belefulladnak a folyadékba.

Házi praktikák a rovarok okozta dugulás ellen

Szórjunk egy evőkanállal a lefolyóba, és öntsünk rá több adagban két deciliter ecetet, ami nagyon jó dugulás-elhárító. Ha felhabzott, hagyjuk állni egy-két órát, majd forró vízzel öblítsük át a lefolyót.

Ha nagyobb a dugulás, használjunk sót is: keverjük össze 1:1 arányban a szódabikarbónával, majd öntsük a lefolyóba. Hagyjuk állni, majd öntsünk rá forró vizet.

A végső megoldás a szakszerű rovarirtás

Ha a házi módszerek nem segítenek a csatornalégy ellen, akkor már erős lehet a csatornalégy-fertőzés. Ilyenkor hívjunk rovarirtó szakembert, aki speciális eszközökkel eltüntetheti a rovarokat.