Ilyen vagy az ágyban a számmisztika szerint

Sorsmissziószámod a születési dátumodból számolhatod ki. Akárcsak az asztrológiai képlet, a számmisztika is megmutatja, milyen alapvető energiákkal születsz a világra, és miként éled meg azokat. Meghatározó habitusodon túl azt is jelzi, hogy kivel működik igazán a kémia, és miként mutatod ki a szereteted, gyengédséged, vonzódásod.

Hogyan számold ki a sorsszámodat a születési dátumod alapján?

A számmisztika szerint add össze egyenként a születési dátumod számjegyeit, és a kapott kétjegyű számot összeadással egyszerűsítsd egy számjegyűre. Például: 1979. 05. 25. = 1 + 9 + 7 + 9 + 0 + 5 + 2 + 5 = 38 = 3 + 8 = 11 = 1 + 1 = 2. Tehát ebben az esetben a sorsmissziószám a 2.

Sorsszámok és szeretői típusok a számmisztika szerint

1. Rögtön rabul ejti a szívét

Vezetésre törő, határozott típus. Büszke, felsőbbrendű, egocentrikus, szeret a középpontban lenni. Nagyvonalú, gáláns, lendületes, célratörő, független személyiség. Tüzes szerető, játékos, kreatív, domináns, irányító típus. Várja a dicséretet, folyamatosan csodálni kell, ezzel lehet a legkönnyebben boldoggá tenni. A kritikát ugyanakkor nagyon rosszul viseli. Fontos, hogy nem szabad kellemetlen helyzetbe hozni és visszautasítani, mert nem felejt!

2. Gyengéd, de féltékeny szerető

Kedves, lelkes, érzelmes, nyíltan fejezi ki a saját érzéseit. Őszinte, érzékeny, udvarias, figyelmes, és hamar megkedvelteti magát. Nincs kellő önbizalma, ezért nem elég határozott, viszont ragaszkodó, kitartó alkat. Ha nagyon szerelmes, hajlamos a féltékenykedésre, és kialakulhat benne a birtoklási vágy, amely jó természete ellenére is megnehezíti a vele való kapcsolatot. Gyengéd szerető, az ágyban odafigyel, hogy a másiknak jó legyen.

3. Az újdonság varázsa

Szórakoztató és szellemes, éber intellektussal és szerteágazó érdeklődési körrel rendelkezik. Legfontosabb számára a siker, a népszerűség, a külvilágnak való megfelelés. Rámenős, hamar leveszi a lábáról kiszemeltjét. Igazán népszerű az ellenkező nem tagjainál, a sok kísértés miatt pedig nem kimondottan hűséges típus. Állandóan csodálókra van szüksége, ha az aktuális párja nem ilyen, akkor hamar odébbáll. Jó szerető, a mennyiség nagyon fontos számára, és szeret újdonságokkal kísérletezni.