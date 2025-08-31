Ilyen vagy az ágyban a számmisztika szerint

Sorsmissziószámod a születési dátumodból számolhatod ki. Akárcsak az asztrológiai képlet, a számmisztika is megmutatja, milyen alapvető energiákkal születsz a világra, és miként éled meg azokat. Meghatározó habitusodon túl azt is jelzi, hogy kivel működik igazán a kémia, és miként mutatod ki a szereteted, gyengédséged, vonzódásod.
A számmisztika szerint add össze egyenként a születési dátumod számjegyeit, és a kapott kétjegyű számot összeadással egyszerűsítsd egy számjegyűre. Például: 1979. 05. 25. = 1 + 9 + 7 + 9 + 0 + 5 + 2 + 5 = 38 = 3 + 8 = 11 = 1 + 1 = 2. Tehát ebben az esetben a sorsmissziószám a 2.
Vezetésre törő, határozott típus. Büszke, felsőbbrendű, egocentrikus, szeret a középpontban lenni. Nagyvonalú, gáláns, lendületes, célratörő, független személyiség. Tüzes szerető, játékos, kreatív, domináns, irányító típus. Várja a dicséretet, folyamatosan csodálni kell, ezzel lehet a legkönnyebben boldoggá tenni. A kritikát ugyanakkor nagyon rosszul viseli. Fontos, hogy nem szabad kellemetlen helyzetbe hozni és visszautasítani, mert nem felejt!
Kedves, lelkes, érzelmes, nyíltan fejezi ki a saját érzéseit. Őszinte, érzékeny, udvarias, figyelmes, és hamar megkedvelteti magát. Nincs kellő önbizalma, ezért nem elég határozott, viszont ragaszkodó, kitartó alkat. Ha nagyon szerelmes, hajlamos a féltékenykedésre, és kialakulhat benne a birtoklási vágy, amely jó természete ellenére is megnehezíti a vele való kapcsolatot. Gyengéd szerető, az ágyban odafigyel, hogy a másiknak jó legyen.
Szórakoztató és szellemes, éber intellektussal és szerteágazó érdeklődési körrel rendelkezik. Legfontosabb számára a siker, a népszerűség, a külvilágnak való megfelelés. Rámenős, hamar leveszi a lábáról kiszemeltjét. Igazán népszerű az ellenkező nem tagjainál, a sok kísértés miatt pedig nem kimondottan hűséges típus. Állandóan csodálókra van szüksége, ha az aktuális párja nem ilyen, akkor hamar odébbáll. Jó szerető, a mennyiség nagyon fontos számára, és szeret újdonságokkal kísérletezni.
Kiváló logikával rendelkezik, és racionális személyiség, lehet rá támaszkodni. Ugyanakkor van egy természetének, mindenben meglátja a hibát. Mi után nem elég laza, nem elég rugalmas, ezért átlagon felüli okosságával, komolyságával hódít. Tökéletes szerető lehet, aki mindent megtesz a másik öröméért is, de teljesítménykényszere időnként görcsössé teheti. Nehéz megfelelni neki, mert nagyon nagyok az elvárásai saját magával és másokkal szemben is.
Állandóan mozgásban lévő, jó humorú, rugalmas, alapvetően optimista személyiség. Szellemi, alkotó ember, akit minden érdekel, és aki a dolgok értelmét keresi. Ugyanakkor rendkívül független alkat. A szabadság a legfontosabb számára, ezért fél az érzelmektől és a kötöttségektől. Ha úgy érzi, hogy a másik birtokolni akarja, kimenekül a kapcsolatból. Tüzes szerető, de kevésbé odaadó.
Nagy hatással van a másik nemre, kiváló ízléssel és harmóniaérzékkel rendelkezik. Arra figyeljünk, hogy rendkívül fontos számára az anyagi és érzelmi biztonság. Nem tud párkapcsolat nélkül élni, nem szereti a magányt, figyelmes és odaadó. Fél a felelősségvállalástól, ezért szívesen átadja az irányítást a másiknak. Elfogadó, befogadó szerető a párkapcsolatban.
Alapvetően intellektuális alkat, okos, jó humorú. Elsőre vidámnak és érdekesnek, később azonban titokzatosnak tűnik, aki keresi az élet apró örömeit, de őt nem lehet igazán kiismerni. Ennek oka, hogy talán ő sem ismeri saját magát. Az érzelmeit nem képes megfelelően kimutatni. Kitartó és megbízható szerető.
Nagyvonalú, lehengerlő, de harcos, ellentmondást nem tűrő személy, csak az ő akarata érvényesülhet. Benne van a legtöbb tűz, lendület, vágy, akarat, szenvedély, de ezt nehé kezelni a másiknak. Tudja, mit akar: mindenből a legtöbbet, a legjobbat. Heves, tüzes szerető, de túlzott mértékű a szexualitása. Szereti a kihívásokat, ha szerelmes, sokat akar a másiktól, és ha ezt nem kapja meg, máshol keresi majd a boldogságot.
Ő a legérzékenyebb típus. Belső békére, harmóniára vágyik. Viszont a tökéletességre is törekszik, amiről előbb-utóbb mindig kiderül, hogy nem létezik, és itt kezdődnek a problémák. Odaadó szerető, aki képes egybeolvadni a partnerével, de ha bármi bántja, akkor sajnos a szex sem működik.
