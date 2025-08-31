Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Bella, Erika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ilyen vagy az ágyban a számmisztika szerint

Ilyen vagy az ágyban a számmisztika szerint

szex
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 21:45
szeretőszexualitásszámmisztika
Vad vagy érzéki? Igazi kalandor vagy a hűség szobra? A numerológus szerint születési dátuma az ember szexualitáshoz való viszonyulását is meghatározza. Mutatjuk, mit árul el a számmisztika arról, hogy te milyen vagy az ágyban.

Sorsmissziószámod a születési dátumodból számolhatod ki. Akárcsak az asztrológiai képlet, a számmisztika is megmutatja, milyen alapvető energiákkal születsz a világra, és miként éled meg azokat. Meghatározó habitusodon túl azt is jelzi, hogy kivel működik igazán a kémia, és miként mutatod ki a szereteted, gyengédséged, vonzódásod.

Számmisztika: szerelmes pár ölelkezik a konyhapadlón ülve, borral a kezükben az intimitás jegyében.
A számmisztika megmutatja, számodra kivel működik igazán a kémia.
Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 

Hogyan számold ki a sorsszámodat a születési dátumod alapján?

A számmisztika szerint add össze egyenként a születési dátumod számjegyeit, és a kapott kétjegyű számot összeadással egyszerűsítsd egy számjegyűre. Például: 1979. 05. 25. = 1 + 9 + 7 + 9 + 0 + 5 + 2 + 5 = 38 = 3 + 8 = 11 = 1 + 1 = 2. Tehát ebben az esetben a sorsmissziószám a 2. 

Sorsszámok és szeretői típusok a számmisztika szerint

1. Rögtön rabul ejti a szívét

Vezetésre törő, határozott típus. Büszke, felsőbbrendű, egocentrikus, szeret a középpontban lenni. Nagyvonalú, gáláns, lendületes, célratörő, független személyiség. Tüzes szerető, játékos, kreatív, domináns, irányító típus. Várja a dicséretet, folyamatosan csodálni kell, ezzel lehet a legkönnyebben boldoggá tenni. A kritikát ugyanakkor nagyon rosszul viseli. Fontos, hogy nem szabad kellemetlen helyzetbe hozni és visszautasítani, mert nem felejt! 

2. Gyengéd, de féltékeny szerető

Kedves, lelkes, érzelmes, nyíltan fejezi ki a saját érzéseit. Őszinte, érzékeny, udvarias, figyelmes, és hamar megkedvelteti magát. Nincs kellő önbizalma, ezért nem elég határozott, viszont ragaszkodó, kitartó alkat. Ha nagyon szerelmes, hajlamos a féltékenykedésre, és kialakulhat benne a birtoklási vágy, amely jó természete ellenére is megnehezíti a vele való kapcsolatot. Gyengéd szerető, az ágyban odafigyel, hogy a másiknak jó legyen.

3. Az újdonság varázsa

Szórakoztató és szellemes, éber intellektussal és szerteágazó érdeklődési körrel rendelkezik. Legfontosabb számára a siker, a népszerűség, a külvilágnak való megfelelés. Rámenős, hamar leveszi a lábáról kiszemeltjét. Igazán népszerű az ellenkező nem tagjainál, a sok kísértés miatt pedig nem kimondottan hűséges típus. Állandóan csodálókra van szüksége, ha az aktuális párja nem ilyen, akkor hamar odébbáll. Jó szerető, a mennyiség nagyon fontos számára, és szeret újdonságokkal kísérletezni.

4. Fáradhatatlan szerető

Kiváló logikával rendelkezik, és racionális személyiség, lehet rá támaszkodni. Ugyanakkor van egy természetének, mindenben meglátja a hibát. Mi után nem elég laza, nem elég rugalmas, ezért átlagon felüli okosságával, komolyságával hódít. Tökéletes szerető lehet, aki mindent megtesz a másik öröméért is, de teljesítménykényszere időnként görcsössé teheti. Nehéz megfelelni neki, mert nagyon nagyok az elvárásai saját magával és másokkal szemben is.

5. Nem lehet megszelídíteni

Állandóan mozgásban lévő, jó humorú, rugalmas, alapvetően optimista személyiség. Szellemi, alkotó ember, akit minden érdekel, és aki a dolgok értelmét keresi. Ugyanakkor rendkívül független alkat. A szabadság a legfontosabb számára, ezért fél az érzelmektől és a kötöttségektől. Ha úgy érzi, hogy a másik birtokolni akarja, kimenekül a kapcsolatból. Tüzes szerető, de kevésbé odaadó.

6. Megbízható és figyelmes szerető

Nagy hatással van a másik nemre, kiváló ízléssel és harmóniaérzékkel rendelkezik. Arra figyeljünk, hogy rendkívül fontos számára az anyagi és érzelmi biztonság. Nem tud párkapcsolat nélkül élni, nem szereti a magányt, figyelmes és odaadó. Fél a felelősségvállalástól, ezért szívesen átadja az irányítást a másiknak. Elfogadó, befogadó szerető a párkapcsolatban.

7. A titokzatos csábító

Alapvetően intellektuális alkat, okos, jó humorú. Elsőre vidámnak és érdekesnek, később azonban titokzatosnak tűnik, aki keresi az élet apró örömeit, de őt nem lehet igazán kiismerni. Ennek oka, hogy talán ő sem ismeri saját magát. Az érzelmeit nem képes megfelelően kimutatni. Kitartó és megbízható szerető.

8. Tudja, mit akar

Nagyvonalú, lehengerlő, de harcos, ellentmondást nem tűrő személy, csak az ő akarata érvényesülhet. Benne van a legtöbb tűz, lendület, vágy, akarat, szenvedély, de ezt nehé kezelni a másiknak. Tudja, mit akar: mindenből a legtöbbet, a legjobbat. Heves, tüzes szerető, de túlzott mértékű a szexualitása. Szereti a kihívásokat, ha szerelmes, sokat akar a másiktól, és ha ezt nem kapja meg, máshol keresi majd a boldogságot.

9. Eggyé válni szeretne

Ő a legérzékenyebb típus. Belső békére, harmóniára vágyik. Viszont a tökéletességre is törekszik, amiről előbb-utóbb mindig kiderül, hogy nem létezik, és itt kezdődnek a problémák. Odaadó szerető, aki képes egybeolvadni a partnerével, de ha bármi bántja, akkor sajnos a szex sem működik.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu