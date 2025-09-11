Kiderült a titok: ilyen Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata a válás óta

Bár második házasságuk sem bizonyult tartósnak, Jennifer Lopez és Ben Affleck a szakítás után is jó viszonyban maradtak. Úgy tudni, gyakran tartják a kapcsolatot, és baráti szinten továbbra is jelen vannak egymás életében.

Jennifer Lopez a válás óta jó kapcsolatot ápol volt férjével, Ben Affleckkel / Fotó: MW

Jennifer Lopez számára a gyerekei az elsők

A pár válása 2025 januárjában vált hivatalossá, de a döntés nem haraggal járt. Sőt, közeli források szerint kifejezetten békésen zárták le a kapcsolatukat. Ebben fontos szerepet játszott, hogy a színész Jennifer Garnerrel közös gyermekei és Lopez ikrei nagyon jól megértik egymást. Már a házasságuk válságának idején is leszögezték, hogy a gyerekek boldogsága és biztonságérzete mindenek felett áll számukra.

Egy Affleckhez közel álló ismerős a People magazinnak elmondta:

Ben és Jennifer között teljes a harmónia. Bár már nem alkotnak egy párt, barátok maradtak.

A forrás szerint a gyerekek szoros kapcsolatot ápolnak egymással, közös baráti körük is van, ezért gyakran találkoznak. Ben és Jennifer pedig mindig biztosítják őket arról, hogy ez így van rendjén, és ők maguk is jól kijönnek egymással.

Lopez egyik közeli barátja hozzátette:

Jennifer továbbra is szeretettel fordul Ben gyerekei felé, ahogyan korábban is tette. Gondoskodik róla, hogy a gyerekek akkor találkozhassanak, amikor csak szeretnének

A volt házaspár már korábban meghozta azt a döntést, hogy a válás után sem szakítják meg a kapcsolatot – emlékeztet cikkében a life.hu.