Ha ez a jelszavad, már fel is törték a fiókodat!

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 09:30
Vigyázz, a hackerek gyorsabbak, mint hinnéd! Eláruljuk, mennyire biztonságos az a jelszó, amit használsz!
Kétségtelen, hogy az utóbbi években egyre inkább központi téma lett az online biztonság. Nem véletlenül: már mindannyiunk zsebében ott lapul egy olyan miniszámítógép, ami szinte minden személyes adatunkat birtokolja, és hozzáfér nem csak a legféltettebb titkainkhoz, de a pénzünkhöz is. Épp ezért elengedhetetlen, hogy az okostelefonunkat és a különböző fiókjainkat is megfelelően védjük. A hackerek ugyanis már rég nem csak az amerikai filmek sötét szobában ülő, gyorsan gépelő, titokzatos bűnözői, hanem nagyon is valós (és mindennapos) veszélyt jelentenek. Ráadásul a mesterséges intelligencia alapú programok gyorsabban törnek fel egy-egy jelszót, mint hinnénk!

Egy erős jelszó megvédhet a hackerek ellen, legalábbis ideig-óráig. De mi is számít erős jelszónak?
10 jelszó-típus, amit hamarabb törnek fel, mint hinnéd!

A biztonságtechnikai szakértők hosszú ideje hangsúlyozzák: ha online védelemről van szó, a jelszó önmagában rég nem elég. A legkevesebb, amit megtehetünk, hogy aktiváljuk a kétlépcsős azonosítást. Sajnos sokan SMS-ben kérnek azonosító kódot, noha az a legkönnyebben manipulálható platform – de persze ez is több, mint a semmi. Sokkal jobban járunk a modern, jelszómentes megoldásokkal, passkey-t használva. Sokan mégis elhiszik, hogy egy pár karakteres jelszó elég, vagy legalábbis fontosabb a kényelmük, mint a biztonságuk...

A Hive Systems épp ezért most egy igencsak beszédes táblázatot tett közzé arról, milyen jelszó milyen gyorsan törhető fel. 10 olyan jelszótípust is tartalmaz a táblázat, melynél az "azonnal" szerepel: ezeket a jelszavakat gyakorlatilag a hackerek előbb feltörik, mint hogy begépelnénk az adott jelszót.

karakterek számacsak számkisbetűkis- és nagybetűkis- és nagybetű, számkis- és nagybetű, szám és jel
4azonnalazonnalazonnalazonnalazonnal
5azonnalazonnal57 perc2 óra4 óra
6azonnal46 perc3 nap6 nap2 hét
7azonnal20 óra4 hónap1 év2 év
8azonnal3 hét15 év62 év164 év
92 óra2 év791 év3000 év11E év
101 nap40 év41E év238E év803E év
111 hét1000 év2M év18M év56M év
123 hónap27E év111M év917M év3 milliárd év

 

 

