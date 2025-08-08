Ha ez a jelszavad, már fel is törték a fiókodat!

Kétségtelen, hogy az utóbbi években egyre inkább központi téma lett az online biztonság. Nem véletlenül: már mindannyiunk zsebében ott lapul egy olyan miniszámítógép, ami szinte minden személyes adatunkat birtokolja, és hozzáfér nem csak a legféltettebb titkainkhoz, de a pénzünkhöz is. Épp ezért elengedhetetlen, hogy az okostelefonunkat és a különböző fiókjainkat is megfelelően védjük. A hackerek ugyanis már rég nem csak az amerikai filmek sötét szobában ülő, gyorsan gépelő, titokzatos bűnözői, hanem nagyon is valós (és mindennapos) veszélyt jelentenek. Ráadásul a mesterséges intelligencia alapú programok gyorsabban törnek fel egy-egy jelszót, mint hinnénk!
A biztonságtechnikai szakértők hosszú ideje hangsúlyozzák: ha online védelemről van szó, a jelszó önmagában rég nem elég. A legkevesebb, amit megtehetünk, hogy aktiváljuk a kétlépcsős azonosítást. Sajnos sokan SMS-ben kérnek azonosító kódot, noha az a legkönnyebben manipulálható platform – de persze ez is több, mint a semmi. Sokkal jobban járunk a modern, jelszómentes megoldásokkal, passkey-t használva. Sokan mégis elhiszik, hogy egy pár karakteres jelszó elég, vagy legalábbis fontosabb a kényelmük, mint a biztonságuk...
A Hive Systems épp ezért most egy igencsak beszédes táblázatot tett közzé arról, milyen jelszó milyen gyorsan törhető fel. 10 olyan jelszótípust is tartalmaz a táblázat, melynél az "azonnal" szerepel: ezeket a jelszavakat gyakorlatilag a hackerek előbb feltörik, mint hogy begépelnénk az adott jelszót.
|karakterek száma
|csak szám
|kisbetű
|kis- és nagybetű
|kis- és nagybetű, szám
|kis- és nagybetű, szám és jel
|4
|azonnal
|azonnal
|azonnal
|azonnal
|azonnal
|5
|azonnal
|azonnal
|57 perc
|2 óra
|4 óra
|6
|azonnal
|46 perc
|3 nap
|6 nap
|2 hét
|7
|azonnal
|20 óra
|4 hónap
|1 év
|2 év
|8
|azonnal
|3 hét
|15 év
|62 év
|164 év
|9
|2 óra
|2 év
|791 év
|3000 év
|11E év
|10
|1 nap
|40 év
|41E év
|238E év
|803E év
|11
|1 hét
|1000 év
|2M év
|18M év
|56M év
|12
|3 hónap
|27E év
|111M év
|917M év
|3 milliárd év
