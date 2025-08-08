Ha ez a jelszavad, már fel is törték a fiókodat!

Kétségtelen, hogy az utóbbi években egyre inkább központi téma lett az online biztonság. Nem véletlenül: már mindannyiunk zsebében ott lapul egy olyan miniszámítógép, ami szinte minden személyes adatunkat birtokolja, és hozzáfér nem csak a legféltettebb titkainkhoz, de a pénzünkhöz is. Épp ezért elengedhetetlen, hogy az okostelefonunkat és a különböző fiókjainkat is megfelelően védjük. A hackerek ugyanis már rég nem csak az amerikai filmek sötét szobában ülő, gyorsan gépelő, titokzatos bűnözői, hanem nagyon is valós (és mindennapos) veszélyt jelentenek. Ráadásul a mesterséges intelligencia alapú programok gyorsabban törnek fel egy-egy jelszót, mint hinnénk!

Egy erős jelszó megvédhet a hackerek ellen, legalábbis ideig-óráig. De mi is számít erős jelszónak?

Fotó: Forrás: Shutterstock/DC Studio

10 jelszó-típus, amit hamarabb törnek fel, mint hinnéd!

A biztonságtechnikai szakértők hosszú ideje hangsúlyozzák: ha online védelemről van szó, a jelszó önmagában rég nem elég. A legkevesebb, amit megtehetünk, hogy aktiváljuk a kétlépcsős azonosítást. Sajnos sokan SMS-ben kérnek azonosító kódot, noha az a legkönnyebben manipulálható platform – de persze ez is több, mint a semmi. Sokkal jobban járunk a modern, jelszómentes megoldásokkal, passkey-t használva. Sokan mégis elhiszik, hogy egy pár karakteres jelszó elég, vagy legalábbis fontosabb a kényelmük, mint a biztonságuk...