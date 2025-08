Erről mindenkinek tudnia kell: mutatjuk, mit tegyél, hogy visszakapd a Google-fiókod

A legfontosabb, hogy ne essünk pánikba! Noha a hackerek valószínű, hogy első lépésként kizárnak minket a saját fiókunkból (azaz megváltoztatják a jelszót, hogy mi ne tudjuk őket "kitenni", valamint átírják a helyreállítási címeket is), van visszaút!

Első lépésként látogassunk el a g.co/recover oldalra – lehetőleg ugyanarról a számítógépről vagy telefonról, amit eleve használni szoktunk, a megszokott böngészőnkből és arról a helyről, ahol jellemzően netezni szoktunk! Ez azért fontos, mert a Google ezek alapján találhat minket "ismerősnek" vagy pedig "gyanúsnak".

Adjuk meg az email-címünket, majd pedig válaszoljunk a Google által feltett kérdésekre a legjobb tudásunk szerint. Ha nem tudjuk a jelszavunkat (hiszen az aktuális jelszavunkat nagy valószínűséggel hackerek hozták létre), adjuk meg az előzőt! Ha esetleg nem tudjuk, igyekezzünk a lehető legpontosabban tippelni!

Ezt követően a Google helyreállítási kódot küld a helyreállítási e-mail címünkre vagy telefonszámunkra, amivel új jelszót állíthatunk be magunknak. Fontos tudni: a Google tisztában van azzal, hogy a hackerek ezeket az adatokat is szinte azonnal megváltoztatják, ha átveszik az uralmat egy fiók felett. Épp ezért 7 napig még élnek az előző helyreállítási adatok, azaz ennyi időnk van visszaszerezni a fiókunkat. Azt azonban a Google minden alkalommal kiemeli: soha, semmilyen körülmények között nem kérik azt tőlünk emailben vagy kiküldött üzenetben, hogy adjuk meg a jelszavunkat – azaz ha ilyet kapunk, az biztosan hackerektől érkezett! Természetesen ezen lépés miatt elengedhetetlen, hogy valamilyen helyreállítási címet állítsunk be, enélkül ugyanis semmilyen körülmények közt nem tudjuk majd visszaszerezni a fiókunkat, ha az hackerkézre kerül.