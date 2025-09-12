Jó hírt kaptak az autósok: végre csökken az üzemanyagok ára

Egészen meglepő, de az utóbbi időben egyáltalán nem változott az üzemanyagok ára. Se nem lett drágább, se nem lett olcsóbb. Azonban ennek most vége.

Fotó: Takács József / Észak Magyarország

Ugyanis a holtankoljak.hu nemrégiben közölte, hogy szeptember 13-tól jön a változás, és ennek minden bizonnyal minden autós nagyon fog örülni. Kiderült, hogy szombattól a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökkenni fog. Szeptember 13-tól bruttó 2 forinttal csökken a benzin nagykereskedelmi ára és bruttó 4 forinttal a gázolajé.

Ma, szeptember 12-én még az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon: