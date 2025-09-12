Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Jó hírt kaptak az autósok: végre csökken az üzemanyagok ára

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 11:50 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 12. 11:51
Mutatjuk, mikortól érdemes betérni a töltőállomásra.
Egészen meglepő, de az utóbbi időben egyáltalán nem változott az üzemanyagok ára. Se nem lett drágább, se nem lett olcsóbb. Azonban ennek most vége.

Benzinkút 5
Fotó: Takács József / Észak Magyarország

Ugyanis a holtankoljak.hu nemrégiben közölte, hogy szeptember 13-tól jön a változás, és ennek minden bizonnyal minden autós nagyon fog örülni. Kiderült, hogy szombattól a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökkenni fog. Szeptember 13-tól bruttó 2 forinttal csökken a benzin nagykereskedelmi ára és bruttó 4 forinttal a gázolajé.

Ma, szeptember 12-én még az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 590 Ft/liter
  • Gázolaj: 591 Ft/liter 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
