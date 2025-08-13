Ezt látni kell! Minden korábbinál grandiózusabb tűzijátékra készülhetnek a Szent István Nap látogatói

Az idei esemény nem csupán hagyományainkat, de a modern technológia vívmányait is reflektorfénybe állítja. A rendezvény augusztus 20-án, 21 órakor veszi kezdetét, és egy több mint 5 kilométer kiterjedésű látványtérben, megszámlálhatatlan fény- és pirotechnikai elemmel, valamint innovatív drónshow-val varázsolja majd el a közönséget a Duna-part mentén.
Idén is feledhetetlen élményben lesz része azoknak, akik részt vesznek a Szent István Nap rendezvénysorozat csúcspontját jelentő tűzijátékon. Negyvenötezernél is több pirotechnikai effekt koreografált robbanása hozza majd létre a páratlan hatást: tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták és szikraszökőkutak gondoskodnak majd a lélegzetelállító látványvilágról. A tűzijáték mellett idén is lesz drónshow, melyben a pilóta nélküli repülőeszközök a magyar történelem legmeghatározóbb jelképeit jelenítik majd meg.
A több mint öt kilométernyi látványtéren, a Duna-part bármely pontján állva közel azonos vizuális élményben részesülhetnek majd a látogatók.
Visszatér a tavalyi tűzijáték narrátoraként megismert öreg pásztor (Körtvélyessy Zsolt), aki ezúttal a Szent István király megkoronázása utáni időket regéli el, beleértve az államalapító uralkodásának kiemelkedő eseményeit, a halála utáni zavaros időket, az Árpád-házi királyok korai éveit és Szent László király csodás tetteit. Az Ugron Zsolna által írt történetben az öreg pásztor elmesélésében felvillantott mondabéli és történelmi epizódok adják a narrációval ellátott tűzijáték-show hat tételét, és ezt Elek Norbert kifejezetten erre az alkalomra szerzett zenei kompozíciója tesz teljessé. Hallhatjuk továbbá Pápai Erikát is a műsor keretében.
Európa legnagyobb tűzijátékának látványtervét ezúttal is a nemzetközi szinten elismert szakember, a montreali tűzijáték-világverseny díjazottja, Seres Anikó készítette, míg a művészeti koncepciót Iványi Árpád és Réti Barnabás dolgozták ki, akik már 6 hónapja a Szent István-napi rendezvény előkészítésén munkálkodnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.