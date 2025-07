Már pakolhatsz is, Rovinjban találkozunk – Ezért imádja most mindenki ezt az azúrkék tengerparti városkát

A Rovinji Piac egy igazi gasztronómiai kincs, ahol beszerezheted a legfrissebb finomságokat.

Fotó: fokke baarssen / Shutterstock

A város legszebb kincsei, amit bűn lenne kihagyni

Ha Rovinj óvárosába vezet az utad, érdemes először a városkapu egyik legikonikusabb pontjánál, a Szent Kereszt-kapunál kezdeni a barangolást. Ahogy átlépsz rajta, úgy érezheted, mintha egy mediterrán mesevilágba csöppennél – az aprócska, kanyargó sikátorok szorosan átölelik egymást, a színes házak között pedig minden lépésnél újabb titkok tárulnak fel. A macskaköves utcák finoman emelkednek a város egyik legjelentősebb látványossága, a Szent Eufémia-templom felé, amely a településtetején magasodik, védelmezőként tekintve le a tengerre és az alatta nyüzsgő városlakókra és turistákra. A templomhoz vezető út nemcsak szép, hanem spirituálisan is megérinti az embert – különösen kora reggel vagy a késő délutáni fények idején ajánlott nekivágni, amikor a kövek kevésbé forrósodtak még fel és a város is a csendesebb arcát mutatja.

A séta bár rövidnek tűnhet, ne becsüld alá – nyáron a tikkasztó hőség könnyen próbára teheti az embert, ezért mindig legyen nálad víz, legyező, viselj könnyű, jól szellőző ruhát, és ne feledkezz meg a csúszásmentes, kényelmes lábbeliről sem! Az óváros macskakövei hangulatosak, de nagyon csúszósak – sokan emiatt inkább mezítláb indulnak vissza a tengerpartra. De minden megtett lépés megéri a fáradozást, ez a séta nem csupán egy városnézés, valódi időutazás, ahol a történelem, a romantika és a mediterrán báj kéz a kézben jár.

A Szent Eufémia-székesegyház - mesés kilátással

Rovinj egyik legikonikusabb látványossága a város legmagasabb pontján emelkedő Szent Eufémia templom, amely messziről is könnyedén beazonosítható a várost uraló harangtornyáról. Ez az épület nemcsak vallási, hanem történelmi és kulturális szempontból is különleges kincse a térségnek. A templom nevét Rovinj védőszentjéről, Szent Eufémiáról kapta, aki keresztény vértanúként írta be magát a történelembe. A legenda szerint oroszlánokkal végezték volna ki, de teste sértetlen maradt – földi maradványait a keresztények márványszarkofágba zárták és Konstantinápoly egyik templomában helyezték el. Egy viharos éjszakán azonban rejtélyes módon eltűnt onnan, és a szarkofág végül Rovinj partjainál vetődött partra. A történet szerint a helyiek nem tudták megmozdítani a szarkofágot, míg egy gyermek – hitből vezérelve – könnyedén megemelte azt. Az ereklyét ma is meg lehet tekinteni a templom jobb oldali kápolnájában.