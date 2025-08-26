Hűha: ezzel a trükkel könnyebben tanulhatsz egy professzor szerint

Egy filozófiai professzor, Jeffrey Kaplan egy olyan módszert osztott meg, amely segít abban, hogy olvasás közben jobban megértsük és hosszabb távon megőrizzük az információt. A mesterséges intelligencia mindennapi térnyerésével egyre többen érezzük, hogy nehezebb nagy mennyiségű szöveget feldolgozni és valóban megjegyezni. A rövid videós platformok – például a TikTok – és a könyveket pár másodperc alatt összefoglaló AI-eszközök jelentősen befolyásolják a koncentrációnkat és az emlékezőtehetségünket.

Egy Észak-Karolinai professzor szerint egyetlen egy módszerrel könnyebben dolgozhatjuk fel és jegyezhetjük meg az olvasottakat / Fotó: unsplash (Illusztráció)

A professzor ezt tanácsolja minden diákja számára is

A módszer lényege az úgynevezett marginalia, vagyis alapszéli jegyzetelés. Kaplan szerint az ember akkor képes valóban megérteni és megőrizni egy szöveg tartalmát, ha arra kényszeríti magát, hogy aktívan kapcsolatba lépjen a szöveg jelentésével – ne pusztán elolvassa, hanem feldolgozza, értelmezze és összekapcsolja az információkat. Ez a gyakorlat nem arról szól, hogy minden mondatot átmásolunk a margóra, hanem arról, hogy összefoglaljuk a bekezdések lényegét. Például egy hatmondatos szakaszból egyetlen, tömör mondatot kell kialakítani, amely magában hordozza a központi gondolatot. Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha valóban megértettük a szöveget, és képesek vagyunk kiszűrni a lényeget.

Kaplan hangsúlyozza, hogy minden egyes bekezdéshez érdemes készíteni egy rövid saját összegzést. Ezáltal később, amikor visszalapozunk, elég csupán a margóra írt sorokat átfutni, és azonnal felidézhetjük a teljes tartalmat. A negyedik bekezdéstől kezdve pedig már nemcsak az adott részletet kell sűríteni, hanem kapcsolatokat is kell keresni az előző részekkel, így fokozatosan épül ki egy összefüggő tudásstruktúra.

A professzor szerint ez a módszer ugyan elsőre időigényesebbnek tűnhet, de hosszú távon sokkal hatékonyabb. Nemcsak az olvasásra fordított idő hasznosul jobban, hanem több szabadidőt is nyerünk, hiszen nem kell újra és újra átolvasni ugyanazt az anyagot. Az aktív jegyzetelés tehát egyfajta befektetés: kicsit lassabb, de cserébe sokkal tartósabb tudást eredményez - írja a The Mirror.