Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

Emőd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez lesz az új nyári kedvenced: kipróbáltuk ezt a grillezett karfiolt, és leesett az állunk

nyár
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 09. 11:45
sütögetésreceptgrillezés
Ha eddig azt hitted, hogy a karfiol csak rántott vagy rakott változatban állja meg a helyét, most figyelj! Ez a grillezett karfiol annyira finom és egyszerű, hogy garantáltan az új kedvenc lesz a kerti sütögetések alatt.

Nem kell rohangálni a konyha és a terasz között, csak egy hűsítő ital a kezedben és a mennyei illatok belengik az udvart. Ebbe a nyári gasztroidillbe most egy új szereplő robban be: a grillezett karfiol. Ha szereted a sült karfiolt, ez a füstös, fűszeres változat mindent visz. Ráadásul alig kell vele bajlódni, és csodásan passzol bármilyen grillhúshoz. Ezt muszáj kipróbálnod, neked is!

Grillezett karfiol, tányér, majonéz, evőeszköz, tányér
Ez lesz az új nyári kedvenced: kipróbáltuk ezt a grillezett karfiolt és leesett az állunk! 
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Ezt neked is ki kell próbálnod: ezért fogod imádni a grillezett karfiolt

Ez a recept több szempontból is zseniális:

  • Egyszerű, semmi különös hozzávaló, semmi extra trükk.
  • 10 perc előkészület, 20 perc a grillen, és már tálalhatod is.
  • Egészséges, alacsony szénhidráttartalmú, tele rosttal és vitaminnal.
  • Sokoldalú, mert bármilyen fűszerrel feldobhatod, amit otthon találsz.

Hozzávalók (kb. 4 adaghoz):

   • 1 fej friss karfiol
   • 1/4 csésze olívaolaj
   • 1 teáskanál tengeri só
   • 1/2 teáskanál fokhagymapor
   • 1/2 teáskanál  füstölt paprika
   • 1/4 teáskanál  őrölt fekete bors
   • 1/4 teáskanál hagymapor (opcionális, de jót tesz neki)

Így lesz tökéletesen fűszeres és ropogós:

1. Előkészítés

A karfiolt szedd rózsáira, majd áztasd be egy tál hideg vízbe pár percre, így a szennyeződések leáznak róla. Itasd le jól egy papírtörlővel, hogy ne legyen túl nedves a grillezésnél.

2. Fűszerezés, egyszerűen

Keverd össze a fűszereket és az olívaolajat egy nagy tálban. Tedd bele a karfiolrózsákat, majd jól keverd össze.

3. Mehet is a grillre

Ha van grilltálcád, szuper. Ha nincs, az se gond. Alufóliából is készíthetsz egy kis kosarat. A lényeg, hogy a karfiol kapjon elég hőt és egy kis füstös aromát. Közepes lángon 20 perc kell neki, közben egyszer-kétszer forgasd át.

Baked,Cauliflower,Gratin,With,Ingredients,On,A,Wooden,Surface.,Ideal
Tálald friss zöldségekkel vagy joghurtos öntettel – garantált a siker!
Fotó: margouillat photo /  Shutterstock 

Néhány extra tipp, hogy ne legyen csalódás:

   • Ne zsúfold túl a grilltálcát! Ha túl sok karfiolt zsúfolsz egymásra, inkább párolódni fog, mint sülni.
   • Töröld szárazra a karfiolt fűszerezés előtt, mert a nedvesség ellensége a ropogósságnak.
   • Játssz a fűszerekkel! Curry? Citrombors? Próbáld ki, amihez kedved van.
   • Maradékmentés: ha véletlenül marad belőle másnapra, a grillezett karfiolt  dobhatod salátába, tésztára, de akár egy tortillába is.

Ha nincs ötleted mivel tálald

Ez a köret annyira univerzális, hogy szinte bármivel remekül mutat a tányéron. Passzol hozzá a klasszikus BBQ sertésszelet, de egy fűszeres grillcsirke vagy egy szaftos marhasteak mellé is tökéletes választás. Aki pedig húsmentes irányba menne: grillezett sajt vagy a gombanyárs is szuper párja lehet.

Hogyan tárold, ha marad belőle?

Légmentesen záródó dobozban hűtőben 2 napig simán eláll. Melegítheted serpenyőben, sütőben, mikróban de akár hidegen is eheted.

Ha a fenti cikk nem is, ez a videó biztos meghozza a kedved egy kis grillezéshez:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu