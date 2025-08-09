Ez lesz az új nyári kedvenced: kipróbáltuk ezt a grillezett karfiolt és leesett az állunk! 

Nem kell rohangálni a konyha és a terasz között, csak egy hűsítő ital a kezedben és a mennyei illatok belengik az udvart. Ebbe a nyári gasztroidillbe most egy új szereplő robban be: a grillezett karfiol. Ha szereted a sült karfiolt, ez a füstös, fűszeres változat mindent visz. Ráadásul alig kell vele bajlódni, és csodásan passzol bármilyen grillhúshoz. Ezt muszáj kipróbálnod, neked is!
Hozzávalók (kb. 4 adaghoz):
• 1 fej friss karfiol
• 1/4 csésze olívaolaj
• 1 teáskanál tengeri só
• 1/2 teáskanál fokhagymapor
• 1/2 teáskanál füstölt paprika
• 1/4 teáskanál őrölt fekete bors
• 1/4 teáskanál hagymapor (opcionális, de jót tesz neki)
1. Előkészítés
A karfiolt szedd rózsáira, majd áztasd be egy tál hideg vízbe pár percre, így a szennyeződések leáznak róla. Itasd le jól egy papírtörlővel, hogy ne legyen túl nedves a grillezésnél.
2. Fűszerezés, egyszerűen
Keverd össze a fűszereket és az olívaolajat egy nagy tálban. Tedd bele a karfiolrózsákat, majd jól keverd össze.
3. Mehet is a grillre
Ha van grilltálcád, szuper. Ha nincs, az se gond. Alufóliából is készíthetsz egy kis kosarat. A lényeg, hogy a karfiol kapjon elég hőt és egy kis füstös aromát. Közepes lángon 20 perc kell neki, közben egyszer-kétszer forgasd át.
• Ne zsúfold túl a grilltálcát! Ha túl sok karfiolt zsúfolsz egymásra, inkább párolódni fog, mint sülni.
• Töröld szárazra a karfiolt fűszerezés előtt, mert a nedvesség ellensége a ropogósságnak.
• Játssz a fűszerekkel! Curry? Citrombors? Próbáld ki, amihez kedved van.
• Maradékmentés: ha véletlenül marad belőle másnapra, a grillezett karfiolt dobhatod salátába, tésztára, de akár egy tortillába is.
Ez a köret annyira univerzális, hogy szinte bármivel remekül mutat a tányéron. Passzol hozzá a klasszikus BBQ sertésszelet, de egy fűszeres grillcsirke vagy egy szaftos marhasteak mellé is tökéletes választás. Aki pedig húsmentes irányba menne: grillezett sajt vagy a gombanyárs is szuper párja lehet.
Légmentesen záródó dobozban hűtőben 2 napig simán eláll. Melegítheted serpenyőben, sütőben, mikróban de akár hidegen is eheted.
Ha a fenti cikk nem is, ez a videó biztos meghozza a kedved egy kis grillezéshez:
