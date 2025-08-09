Nem kell rohangálni a konyha és a terasz között, csak egy hűsítő ital a kezedben és a mennyei illatok belengik az udvart. Ebbe a nyári gasztroidillbe most egy új szereplő robban be: a grillezett karfiol. Ha szereted a sült karfiolt, ez a füstös, fűszeres változat mindent visz. Ráadásul alig kell vele bajlódni, és csodásan passzol bármilyen grillhúshoz. Ezt muszáj kipróbálnod, neked is!

Ez lesz az új nyári kedvenced: kipróbáltuk ezt a grillezett karfiolt és leesett az állunk!

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Ezt neked is ki kell próbálnod: ezért fogod imádni a grillezett karfiolt

Ez a recept több szempontból is zseniális:

Egyszerű, semmi különös hozzávaló, semmi extra trükk.

10 perc előkészület, 20 perc a grillen, és már tálalhatod is.

Egészséges, alacsony szénhidráttartalmú, tele rosttal és vitaminnal.

Sokoldalú, mert bármilyen fűszerrel feldobhatod, amit otthon találsz.

Hozzávalók (kb. 4 adaghoz):

• 1 fej friss karfiol

• 1/4 csésze olívaolaj

• 1 teáskanál tengeri só

• 1/2 teáskanál fokhagymapor

• 1/2 teáskanál füstölt paprika

• 1/4 teáskanál őrölt fekete bors

• 1/4 teáskanál hagymapor (opcionális, de jót tesz neki)

Így lesz tökéletesen fűszeres és ropogós:

1. Előkészítés

A karfiolt szedd rózsáira, majd áztasd be egy tál hideg vízbe pár percre, így a szennyeződések leáznak róla. Itasd le jól egy papírtörlővel, hogy ne legyen túl nedves a grillezésnél.

2. Fűszerezés, egyszerűen

Keverd össze a fűszereket és az olívaolajat egy nagy tálban. Tedd bele a karfiolrózsákat, majd jól keverd össze.

3. Mehet is a grillre

Ha van grilltálcád, szuper. Ha nincs, az se gond. Alufóliából is készíthetsz egy kis kosarat. A lényeg, hogy a karfiol kapjon elég hőt és egy kis füstös aromát. Közepes lángon 20 perc kell neki, közben egyszer-kétszer forgasd át.

Tálald friss zöldségekkel vagy joghurtos öntettel – garantált a siker!

Fotó: margouillat photo / Shutterstock

Néhány extra tipp, hogy ne legyen csalódás:

• Ne zsúfold túl a grilltálcát! Ha túl sok karfiolt zsúfolsz egymásra, inkább párolódni fog, mint sülni.

• Töröld szárazra a karfiolt fűszerezés előtt, mert a nedvesség ellensége a ropogósságnak.

• Játssz a fűszerekkel! Curry? Citrombors? Próbáld ki, amihez kedved van.

• Maradékmentés: ha véletlenül marad belőle másnapra, a grillezett karfiolt dobhatod salátába, tésztára, de akár egy tortillába is.