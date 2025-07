Pásztor Erzsi elárulta nekünk a kedvenc receptjét: ennek az ínycsiklandó ételnek te sem fogsz tudni ellenállni

Ebben a nagy hőségben nem árt kétszer is átgondolni, hogy mit szeretnénk sütni-főzni, így van ezzel Pásztor Erzsi is, aki csak akkor áll be a konyhába, ha nagyon megkíván valamit. De vajon most mire esett a választása? Megosztotta velünk egyik kedvenc receptjét, aminek mi sem tudtunk ellenállni.

Pásztor Erzsi igyekszik minél kevesebb időt tölteni a konyhában, ezért egy kis csavarral varázsolja az örök klasszikust az asztalra

Pásztor Erzsi kedvenc receptje

A Kossuth-díjas színésznő elárulta, hogy a napokban juhtúrós galuskát fog készíteni, amiért már egy ideje rajong.

Régen sztrapacskát csináltam, de az olyan nehéz

– vallotta be őszintén és hozzátette, hogy egy egyszerűbb, de ugyanolyan finom receptre esküszik, ugyanis a juhtúrót nem sztrapacskára, hanem nokedlira szórja, amit még egy kis kacsazsírral is megbolondít.

Most már csak sima nokedlit csinálok, ugyanúgy rádobom a kacsazsírra, majd a brindzát (juhtúrót) rákeverem és szoktam rá sütni egy kis szalonnát

– árulta el a színésznő ínycsiklandó receptjét, amitől még a nyál is azonnal összefut a szánkban.

Pásztor Erzsi egyik nagy kedvence a juhtúrós sztrapacska

Fotó: Móricz István

Juhtúrós sztrapacska

Amennyiben megkívántad a juhtúrós sztrapacskát, hoztunk egy receptet, amivel könnyedén elkészítheted a finomságot. Persze választhatod Erzsi néni nokedlis verzióját is, aminek szintén lehetetlen ellenállni. Ráadásul az utóbbi jóval egyszerűbb, ezért nem kell annyi időt a töltened a konyhában ebben a hőségben.

Hozzávalók 2 adaghoz:

Fél kilogramm krumpli

Fél teáskanál só

1 darab tojás

200 gramm liszt

Füstölt szalonna ízlés szerint

250 gramm juhtúró

1,5 deciliter tejföl

Elkészítés:

Hámozd meg a krumplit, majd a kislyukú reszelőn reszeld le és nyomkodd ki a levét. Add hozzá a sót, a tojást és apránként a lisztet, amíg galuskás állagot nem kapsz. Szaggass a tésztából galuskákat a forró, bugyogó vízbe (amibe tettél egy kis sót), majd pár perc alatt főzd készre. Pirítsd meg az apróra vágott szalonnát, majd a zsírjában forgasd meg a galuskát és szórd meg szétmorzsolt juhtúróval, végül pedig jöhet rá a tejföl.



Az alábbi videó segít a sztrapacska elkészítésében:

Ezek is érdekelhetnek: