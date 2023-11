Összeszorul a szív: Terence Hill ezzel a megható fotóval köszöntötte fel a szülinapos Bud Spencert

Mint ahogy azt a Bors megírta, október 31-én, kedden ünnepelte volna a 94. születésnapját Carlo Pedersoli olasz színész, vagy ahogy a legtöbb magyar ismeri, Bud Spencer.

Terence Hill megható fotóval köszöntötte elhunyt barátját, Bud Spencert / Fotó: AFP

A vízilabdázóból színésszé avanzsálódott sztárnak mások mellett olyan filmek köszönhettünk, mint a Piedone-széria, vagy az Az ördög jobb és bal keze, Kincs, ami nincs, illetve a Különben dühbe jövünk. Utóbbiakat már mind szintén egy nagy magyar közönségkedvenccel forgatta, az igézően kék szemű Terence Hillel.

Egy sosem múló barátság

Kis hazánkban egyszerűen minden korosztály ismeri a páros filmjeit, a két színész pedig nemcsak a filmvásznon jöttek ki jól, hanem a való életben is életre szóló barátságot kötöttek. Éppen ezért Hillt is nagyon megrázta barátja elvesztése, akire születésnapja alkalmából még egy megható fotóval is megemlékezett.

Boldog születésnapot, Bud – hiányzol

– írta egy fekete szívecske kíséretében a szívszorító képhez a 84 éves színész.