Fűnyírás okozott kárt az autóban? 5 tipp, hogy mit tegyél autótulajdonosként

Egy elhajlott visszapillantó, egy mély karcolás a fényezésen, behorpadt lökhárító vagy letört antennarúd – sok autótulajdonos találkozott már hasonló kellemetlenséggel, miután a gépjárművét nyilvános helyen parkolta. A probléma még nagyobb, ha nem tudjuk, ki vagy mi okozta a kárt: lehet, hogy valaki meglökte, nekiment, megrongálta, vagy az időjárás okozta a sérülést. De nem ritka az sem, hogy a közterületen végzett fűnyírás okoz kárt az autónkban. Mutatjuk mit tegyél, ha ez történt a járgányoddal!

Nem kell kétségbeesni, ha a közterületi fűnyírás okozott kárt az autónkban, mutatjuk az első 5 lépést.

Fotó: Asetta

5 tipp autótulajdonosoknak, ha a fűnyírás kárt okozott az autóban

A döbbenet és a düh után érdemes józan fejjel végig gondolni mi a teendő, ha fűnyírás közben érte kár az autónkat. Mutatjuk az első 5 lépést erre az esetre.

1. Fotózzuk le a kárt az autón és derítsük ki, ki a felelős

Amint észleljük, hogy a közterületi munkák miatt sérülés keletkezett az autónkban, azonnal készítsünk fényképeket a járműről és a környezetről. Ha a munka még folyamatban van, fotózzuk le a dolgozókat, gépeket és a helyszínt is. Fontos, hogy látszódjon a rendszámunk és ha van esetleg a környéken térfigyelő kamera, akkor kérjük el a felvételeket. Fontos tudni, hogy ki végezte a munkát: az adott önkormányzat dolgozói, vagy egy megbízott cég. Ez általában kideríthető a munkaruháról, járművek felirataiból vagy a helyi hivatalnál. Ha ezzel nem jutunk előbbre, kérdezzük meg a helyszínen dolgozóktól. Ha éppen nem tartózkodnak a területen, érdeklődjünk az önkormányzatnál.

2. Készüljön róla jegyzőkönyv, keressünk szemtanúkat

Ha megtaláljuk a felelőst, de ő vitatja a történteket, vagy nem is tudjuk beazonosítani a kár okozóját, hívhatunk hatóságot a helyszínre. Ők hivatalos jegyzőkönyvet készítenek, amely segítheti a későbbi eljárást. Kereshetjük a rendőrséget vagy a közterület-felügyeletet is. Ha mások is látták az esetet, kérjük el az elérhetőségüket, hiszen egy tanúvallomás sokat segíthet a kártérítési folyamat során, akár a biztosító rendezi végül, akár perre kerül a sor.

3. A szó elszáll, az írás marad

Forduljunk az illetékes önkormányzathoz vagy a munkát végző céghez. Mellékeljük a bizonyítékokat, és jelezzük kártérítési igényünket. Fontos, hogy mindezt írásban tegyük meg, hogy később legyen nyoma.