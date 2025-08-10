Mit tegyek, ha csődbe ment az utazási iroda? Íme a válasz

Egy utazás megtervezése és befizetése izgalmas pillanat. Mi történik azonban akkor, ha váratlanul az utazási iroda csődbe megy? Nehéz és fájdalmas helyzet, de elővigyázatossággal és odafigyeléssel megóvhatjuk magunkat a kellemetlenségektől.
Egyre népszerűbb a nyaralások fakultatív megszervezése, de még mindig több tízezren választják az utazási irodákat. Főleg az idősebb, idegen nyelvet nem beszélő korosztály bízza rá magát az ügynökökre, ám előfordulhat olyan helyzet – főleg kisebb vállalatok megbízása esetén –, hogy teljesen váratlanul a megbízott utazási iroda csődbe megy. Sajnos csődbe ment utazási iroda 2025-ben is volt már. Sok esetben kifejezetten ezt tervezgető csalók áldozataivá válnak ilyenkor a szerencsétlen utasok, ám vannak jelek, amelyek figyelmeztethetnek minket a veszélyre, így elkerülhetővé válik a kockázat. Ha véletlenül mégis egy ilyen helyzetben találnánk magunkat, arra is van megoldás. Alább a megelőzésre és a tűzoltásra is adunk tippeket, hogy a lehető legkörültekintőbben járhass el bármilyen esetben.
Teendők utazási iroda csődje esetében
Rendelkeznie kell biztosítékkal Magyarországon minden hivatalosan működő utazási irodának rendelkeznie kell vagyoni biztosítékkal. A biztosító vagy bank, amely ezt a fedezetet nyújtja, köteles megtéríteni a károsult utasok befizetéseit. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) nyilvános adatbázisában lekérdezhető, hogy az adott utazási iroda melyik biztosítónál rendelkezik ezzel.
Jelezzük a kárigényünket! Amint értesülünk az utazási iroda fizetésképtelenségéről, írásban kell a kárigényünket benyújtani a biztosító felé. Ehhez csatolni kell a befizetést igazoló bizonylatot (átutalási bizonylat, számla), a szerződést vagy megrendelőt, valamint egy nyilatkozatot arról, hogy a szolgáltatást nem kaptuk meg. A bejelentést minél előbb érdemes megtenni, mivel a határidők szigorúak lehetnek – jellemzően 30 napon belül kell jelezni a kártérítési igényt a csődhír nyilvánosságra kerülése után.
Dokumentumok alapján térítenek A kárbejelentést követően a biztosítónak vizsgálnia kell, hogy valóban jogos-e a követelésünk. Ha minden dokumentum rendben van, a biztosító rendszerint 30–60 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget. Fontos tudni, hogy a biztosító csak a szerződésben szereplő, ténylegesen meg nem valósult szolgáltatásokat téríti meg. Ha az utazás egy részét mégis igénybe tudtuk venni, akkor csak a fennmaradó rész összege jár vissza.
Nehéz, ha szabálytalan volt Ha az iroda illegálisan, biztosítás nélkül működött, akkor jóval nehezebb a pénz visszaszerzése. Ebben az esetben polgári peres eljárásban lehet kártérítési igényt érvényesíteni, ám ez hosszadalmas és költséges folyamat lehet. Érdemes ebben az esetben fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve a békéltető testülethez is fordulni. Az online foglalás esetén pedig, ha bankkártyával fizettünk, lehetőség van chargeback eljárás indítására is a kártyakibocsátó bankon keresztül.
Haza is kell hozniuk Ha az utas már megérkezett nyaralása helyszínére, az utazási iroda köteles gondoskodni a hazaszállításáról. Ha ez mégsem valósul meg, az utasnak a biztosítóhoz kell fordulnia, amennyiben a szerződés személyszállítást is tartalmaz.
Segít az útlemondási biztosítás Mindig ajánlott útlemondási biztosítást kötni, amely a kockázatviselés kezdete előtt történő lemondás esetén visszatérítheti a befizetett díjakat. Ez a biztosítás kiegészítő védelmet nyújt a fizetésképtelenségből eredő károk ellen is.
