Fizet a biztosító, ha áramkimaradás miatt leolvadt a hűtő?

Nagyon fontos, hogy egy káreseményt követően alaposan dokumentáljuk a történteket. Fotó: Oláh Tamás / MTI

Mi a helyzet a kisebb károkkal, azokat is fizeti a biztosító?

A lakásbiztosítások nem csak az elemi károkra, hanem más, kisebb károkra is nyújthatnak fedezetet. Éppen ezért érdemes átolvasni a saját biztosítási szerződésünket, hogy tisztában legyünk vele, pontosan mit tartalmaz! Egyes biztosítások nyújthatnak fedezetet akár az áramkimaradás miatt leolvadt hűtőszekrényből kidobott élelmiszerre, a ház körüli kertben keletkezett károkra vagy a leszakadt redőnyre is. Ha nem találjuk a szerződésben az adott kárra vonatkozó leírást, kérjünk segítséget a biztosító ügyfélszolgálatán, vagy egyszerűen jelentsük be a kárt. Legrosszabb esetben nem fizet majd a biztosító.

Sokan be sem jelentik a kisebb károkat

A lakásbiztosítással rendelkezők a kisebb károkat jellemzően be sem jelentik, pedig az ügyintézés ilyenkor még egyszerűbb, mint a nagyobb károk esetén. Úgynevezett dokumentum alapú ügyintézés a bevett szokás ezekben az eseteben: miután bejelentjük a kárt, a biztosító ajánl egy összeget (jellemzően néhány tízezer forintot) és ha ezt elfogadjuk, kárszemle nélkül átutalják a bankszámlánkra - írja a Bank360.hu. Éppen ezért akármekkora kár is keletkezett az otthonunkban, első lépésként nézzük át a szerződést, dokumentáljunk és minden olyan eseményt jelentsünk be, amire van fedezet.