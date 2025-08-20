Ezek az augusztus 20-i államalapítási ünnep legfontosabb jelképei

Számos jelkép tartozik hazánk legnagyobb eseményéhez, vagyis az államalapítás ünnepéhez, melyek mind fontos üzenetet hordoznak. A Fanny magazin összegyűjtötte, melyek augusztus 20. megkerülhetetlen kellékei.

A nemzeti szalaggal átkötött új kenyér augusztus 20. egyik legfontosabb jelképe, ami az őseinket is szimbolizálja.

Fotó: Shutterstock

Augusztus 20: Az államalapítás ünnepe, ahogy még nem láttad

1. Augusztus 20. fontos eleme a kenyér

Az egyik legfontosabb jelképe az augusztus 20-ai eseménynek az új kenyér, amit kifejezetten erre az alkalomra sütnek. A legalapvetőbb élelmiszerünk, valamint a búza ősidők óta a termékenység és az élet szimbóluma. A hagyományok szerint elődeink az aratás befejezése után, Szent István napjára sütötték meg az az évi termésből, vagyis az új búzából az első kenyeret, ilyenkor népi aratóünnepeket tartottak. Ma már teljesen összefonódik ez a hagyomány az államalapítással.

2. Mit üzennek a színek?

Nem hagyható ki egy állami szintű ünnepből és megemlékezésből a nemzeti színű szalag, amivel az új kenyeret kötik át. A három árnyalat mást és mást jelenít meg. A piros a búzára visszautalva a születést és halált tükrözi, ezen kívül a harciasságot, férfiasságot és tiszteletet, hiszen ez egy erős tónus. A fehér az egyszerűséget hivatott megmutatni, valamint a tisztaságot és elfogadást, míg a zöld a megújulásra, a feltámadásra és a hallhatatlanságra utal. Fontos üzenete a semlegesség, a harmónia és béke is.

3. Tűzijáték az égen

Az augusztus 20-ai hagyományos tűzijáték a nemzeti összetartozás egyik fontos szimbóluma, emiatt, és magáért a látványért pedig az államalapításról való megemlékezés csúcspontja. Azért is ennyire különleges jelkép, mert a magyar történelem viszontagságai során nem mindig adatott meg, hogy sor kerülhetett az égi játékra. Az augusztus 20-ai forgatag lezárásaként megrendezett tűzijátékok szerte az országban népszerűek és összehozzák az embereket.

A többi jelkép ellenére augusztus 20. máig legfőképpen ismert szimbóluma az országszerte megtartott tűzijáték.

Fotó: Stefan800 / Shutterstock

4. Több mint egy ékesség

Az államalapítás ünnepén sokan megtekintik az Országházban található Szent Koronát, ami annak ellenére, hogy egy koronázási ékszer, az idők során a magyar államiság jelképévé vált. Olyannyira az, hogy 1999. december 21-én az Országgyűlés Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló törtvényt fogadott el, ennek értelmében került ünnepélyes keretek között 2000. január 1-jén a korona a jogarral és országalmával együtt a Parlament kupolacsarnokába.