Te tudod a választ? Ezért ünnepeljük az új kenyeret augusztus 20-án

Az élet jelképe

A kenyér az ember legalapvetőbb élelmiszere, a bőség és termékenység szimbóluma, azaz magát az életet jelképezi ősidők óta. Számos hiedelem és népszokás is köthető hozzá: Luca és Borbála napon, illetve nagypénteken nem volt szabad kenyeret sütni; egy új házba bőséget kívánva új kenyeret vittek; ezzel kínálták az ifjú párt is frigyre lépésük után; gyógyításra és a halottak napján hazalátogató szellemek üdvözlésére is használták - írja a Fanny magazin.

A kenyér az ember legalapvetőbb élelmiszere Fotó: Pexels

A népi aratáshoz kapcsolódik

A hagyomány szerint az aratás befejezése után, Szent István napjára sütötték az új búzából készült első kenyeret. Mivel ez az időpont augusztusra esett, ezt a hónapot nevezték és nevezik ma is az új kenyér havának. A népi aratóünnepeket is ilyenkor tartották. Az aratók az aratás befejezésével búzakalászból és mezei virágokból fontak koszorút, illetve készítettek búzababát, amit ünnepélyes keretek között a gazdának vagy a földesúrnak adtak át. Az emberek ezen az alkalmon ettek-ittak és táncos mulatságban is részt vettek. Az új kenyér ünnepe és a Szent István nap csak később fonódott össze.

A szalag a lényeg

Az új kenyér legfontosabb kiegészítője, ami nélkül nem is lehetne ünnepi az étel, a nemzeti színű szalag. A piros-fehér-zöld madzag a hazát, a kenyér pedig, mint már tudjuk az életet jelképezi, a kettő együtt ezek összekapcsolódását hivatott megmutatni.

A magyar konyha alapja

Nemcsak alapélelmiszer, de a hazai gasztronómia meghatározó eleme is, hiszen a legtöbb hagyományos magyar ételhez szorosan kapcsolódik a kenyérfogyasztás. Szinte minden fogás mellett ott egy szelet, és nemcsak tunkolni, de kenni és pirítani is szeretjük.

Ki lesz a győztes?

2011 óta a Magyar Pékszövetség minden évben megrendezi Szent István-napi kenyérversenyt, ahol szakmai zsűri választja ki, melyik cipó lesz az év Új Kenyere.

Hatalmas megtiszteltetés

A győztes kenyeret augusztus 20-án a szeletelés előtt felszentelik. Ennek is évszázadokkal korábbra nyúlik vissza a hagyománya. Így lesz a mezei kenyérből Isten ajándéka, amit a fárasztó emberi munka megjutalmazásaként adott.