Albérlet keresés: 10 tipp, hogy megtaláld álmaid lakását

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 11:30
tippéletmódalbérletkeresés
Minden évben felpezsdül az albérletpiac a felvételi ponthatárok kihirdetésével. Ilyenkor tömkelegével jelennek meg a gólyák és a lelkes szülők az interneten, hogy megtalálják a tökéletes albérletet.

Az albérletvadászat igazi kihívás manapság. Ha kevés a meghirdetett lakás, akkor az a baj, ha pedig berobban a piac, akkor az. A hirdetések útvesztőjében gyakran úgy érezhetjük magunkat, mintha egy labirintusban keresnénk a kijáratot és már magunk sem tudjuk, hogy láttuk-e az adott hirdetést, vagy csak nagyon hasonló volt az előző húsz is. Épp ezért most albérlet keresés tippeket hoztunk, amikkel könnyebben megtalálhatod a tökéletes albérletet.

albérlet keresés tippek
Az albérlet keresés olykor igazi útvesztő tud lenni. 
Fotó: Dejan Dundjerski

Albérlet keresés tippek a tökéletes albérlethez

Nagyon nem mindegy, hogy milyen lakást bérlünk, hiszen a lakbérrel nem csak lakhatást veszünk, de életszínvonalat, környezetet és kényelmet is. Épp ezért a számunkra megfelelő kerület, városrész kiválasztásán kívül fontos az albérlet ára, felszereltsége, hangulata és mérete is. Mutatunk 10 albérlet keresés tippet, amit fogadj meg, ha épp keresgélsz. 

1. Így kezdjük el az albérlet keresgélést

Érdemes minél hamarabb hirdetéseket böngészni, lakásokat nézni, mert az utolsó pillanatban már lehet, hogy csak egy drágább albérletet tudunk kivenni.

2. Tágítsuk egy kicsit a kört

Mindenki központi helyen szeretne lakást kivenni, de sokszor a kerület vagy a város szélén 20-30 százalékkal kedvezőbb áron találhatunk albérletet.

3. Rendezzük be mi magunk az albérletet

A bútorozatlan lakások mindig olcsóbbak, bútorokat, gépeket pedig vehetünk használtan is akár a bolhapiacon, akár hirdetések útján.

4. Előnyökkel jár a régi épület

Az új építésű társasházakban lévő lakások komfortosabbak és modernebbek, de jóval drágábbak, mint a régebbi társasházban lévők, amik sokszor hangulatosabbak is lehetnek.

5. Fontoljuk meg az ingázást

Kényelmetlen, de sokkal olcsóbb, ha nem a városban, hanem egy, a határához közeli településen veszünk ki albérletet, és ha nem kocsival, hanem tömegközlekedéssel járunk, rengeteget spórolhatunk.

6. Csatlakozzunk másokhoz

Ha szoros a büdzsé, érdemes egész lakás helyett szobát bérelni, így havonta sokkal kevesebbet költünk bérleti díjra, és új ismeretségekre is szert tehetünk. Diákoknak tanulás szempontból is előnyös lehet, ha évfolyamtársakkal költöznek össze.

7. Fogjuk fel munkaként az albérlet keresést

Érdemes minden nap időt rászánni a hirdetések böngészésére. Több portált is böngésszünk át, és a közösségi médiában is keressünk ajánlatokat. Érdemes a köztéri hirdetőtáblákat is megnézni, van, aki csak itt hirdeti meg a lakását.

8. Maradjon családon belül

Meglehet, hogy a tágabb családban, vagy baráti, ismerősi körben éppen készül valaki kiadni a lakását. Érdeklődjünk szóban, vagy a közösségi médiában.

9. Ne féljünk alkudozni

A lakás megtekintésekor alaposan nézzünk át mindent, és ha negatívumot találunk, arra hivatkozva próbáljuk meg csökkenteni a lakbért, például egy tisztasági festésért, vagy kisebb hibák kijavíttatásáért.

10. Megnövelik az összeget

Kérjük el a tulajtól a közüzemi számlákat, kérdezzünk rá a közös költség összegére is, és az egyéb, a társasház felé fizetendő összegekre, sokszor ezekkel együtt nem is kedvező az olcsó bérleti díj.

Ha ezeket betartjuk, nagyobb eséllyel találjuk meg a tökéletes albérletet, ami fontos, hiszen nem mindegy, hogy hol élünk a következő pár évben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
