Albérlet keresés: 10 tipp, hogy megtaláld álmaid lakását

Az albérletvadászat igazi kihívás manapság. Ha kevés a meghirdetett lakás, akkor az a baj, ha pedig berobban a piac, akkor az. A hirdetések útvesztőjében gyakran úgy érezhetjük magunkat, mintha egy labirintusban keresnénk a kijáratot és már magunk sem tudjuk, hogy láttuk-e az adott hirdetést, vagy csak nagyon hasonló volt az előző húsz is. Épp ezért most albérlet keresés tippeket hoztunk, amikkel könnyebben megtalálhatod a tökéletes albérletet.

Az albérlet keresés olykor igazi útvesztő tud lenni.

Fotó: Dejan Dundjerski

Albérlet keresés tippek a tökéletes albérlethez

Nagyon nem mindegy, hogy milyen lakást bérlünk, hiszen a lakbérrel nem csak lakhatást veszünk, de életszínvonalat, környezetet és kényelmet is. Épp ezért a számunkra megfelelő kerület, városrész kiválasztásán kívül fontos az albérlet ára, felszereltsége, hangulata és mérete is. Mutatunk 10 albérlet keresés tippet, amit fogadj meg, ha épp keresgélsz.

1. Így kezdjük el az albérlet keresgélést

Érdemes minél hamarabb hirdetéseket böngészni, lakásokat nézni, mert az utolsó pillanatban már lehet, hogy csak egy drágább albérletet tudunk kivenni.

2. Tágítsuk egy kicsit a kört

Mindenki központi helyen szeretne lakást kivenni, de sokszor a kerület vagy a város szélén 20-30 százalékkal kedvezőbb áron találhatunk albérletet.

3. Rendezzük be mi magunk az albérletet

A bútorozatlan lakások mindig olcsóbbak, bútorokat, gépeket pedig vehetünk használtan is akár a bolhapiacon, akár hirdetések útján.

4. Előnyökkel jár a régi épület

Az új építésű társasházakban lévő lakások komfortosabbak és modernebbek, de jóval drágábbak, mint a régebbi társasházban lévők, amik sokszor hangulatosabbak is lehetnek.

5. Fontoljuk meg az ingázást

Kényelmetlen, de sokkal olcsóbb, ha nem a városban, hanem egy, a határához közeli településen veszünk ki albérletet, és ha nem kocsival, hanem tömegközlekedéssel járunk, rengeteget spórolhatunk.

6. Csatlakozzunk másokhoz

Ha szoros a büdzsé, érdemes egész lakás helyett szobát bérelni, így havonta sokkal kevesebbet költünk bérleti díjra, és új ismeretségekre is szert tehetünk. Diákoknak tanulás szempontból is előnyös lehet, ha évfolyamtársakkal költöznek össze.