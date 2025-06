"A volt lakótársam kifizettetné velem a kiköltözésem utáni áramszámlát, de nagy kegyesen elfelezné velem"

Márciusban és áprilisban sokkal magasabb volt a rezsiszámlánk, mint bármelyik korábbi hónapban, mivel egy férfi is beköltözött hozzánk. Én már nem éltem ott, így ez nem zavart, úgy voltam vele, hogy kifizetem a költözésem előtti összes számlának a felét, hogy jót tegyek Pattynek, meg még egy búcsúajándékot is vettem neki. Aztán most május elsején azt írta nekem, hogy kiszámolta az áprilisi hónap utolsó 5 napján mennyi volt a rezsink, még a felét dobjam át neki. Miközben nekem már lakáskulcsom sem volt abban a öt napban, nem hogy rezsiköltségem. Ezzel szemben a barátja és a helyemre érkező új lakótársa már rendszeresen vendégeskedett az ingatlanban áprilisban. Úgy döntöttem, hogy megtagadom ennek a kifizetését, mindegy, mekkora összegről van szó, mert ez az elvekről szól