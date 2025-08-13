Kombináld az Otthon Start Programot más otthonteremtési programokkal!

Az feltehetően vitán felül áll, hogy észszerűbb egy saját otthon törlesztőrészletét fizetni, mint albérletet egy olyan lakásra, ami soha nem lesz a miénk. Ráadásul a szeptemberben induló Otthon Start Program segítéségével még kevesebb is lehet a havi törlesztő, mint az albérlet díja. Ha pedig nem lenne elég a fix 3 százalékos hitellel felvehető 50 millió millió forint, akkor jó hír szintén, hogy az otthonteremtési program más támogatásokkal is kombinálható.

Ezekkel kombináld az Otthon Start Programot!

Összeszedtük, hogy melyek azok a jelenleg is elérhető állami támogatások, amelyek jól passzolhatnak az Otthon Start Program mellé. Ezek a következők:

CSOK Plusz,

falusi CSOK,

Babaváró hitel,

munkáshitel.

További segítséget jelenthet az első saját otthon vásárlása előtt állók számára, hogy

a házastársak közösen is igényelhetik a hitelt. A tulajdoni feltételeknek és a legalább két éves társadalombiztosítási-jogviszonyra vonatkozó következményeknek elég, ha egyikük megfelel.

De mik is azok a támogatások pontosan, amelyeket az előbb felsoroltunk. Vegyük sorra őket!

CSOK Plusz

A CSOK Plusz egy ugyancsak fix 3 százalékos kamatú, 25 éves futamidejű államilag támogatott hitel, mely használt és új lakás vagy ház megvásárlására, építésére és bővítésére is fordítható. Kizárólag a gyermekvállalást tervező házaspároknak szól (ahol a feleségnek igényléskor 41 év alattinak kell lennie), összege pedig a meglévő és a vállalt gyermekek együttes számától függően változik: 15, 30 és 50 millió forint lehet egy, kettő vagy három gyermek esetén. Ugyanakkor a második és harmadik gyermek megszületésekor 10-10 millió forintos tartozáselengedés történik.

Falusi CSOK

Ez az egyetlen olyan vissza nem térítendő otthonteremtési támogatás, amely az Otthon Start Program mellé is igényelhető lesz. Mivel azonban a Falusi CSOK kizárólag a jogszabályban nevesített preferált kistelepüléseken vehető igénybe, ha valaki kombinálja a két támogatást, akkor kizárólag ezekben a községekben és falvakban vásárolhat ingatlant.

A Falusi CSOK támogatás összege:

1 gyerekre: 1 millió forint;

2 gyerekre 4 millió forint;

3 gyerekre 15 millió forint.

Mivel a Falusi CSOK esetében nem szükséges gyermeket vállalni, mint ahogy házasnak sem kell lenni, a két támogatás kombinálásakor sem lesznek ilyen kötöttségek.