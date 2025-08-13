UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Népharag zúdult az apára: lakbért szed hatéves gyerekétől

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 17:30
Módszere megosztotta az internet népét.
B. V.
Elképesztően kiakasztotta a TikTok-közösségét az az édesapa, aki minden hónapban bérleti díjat számol fel a lakhatásért mindössze hatéves lányának. Michael Madden kiemelte, nem arról van szó, hogy Rose-nak a pénzt önállóan kell előteremtenie. Minden hó elején ugyanis ad neki egy bizonyos összeget és ő abból kér vissza valamennyit a "lakbérre". Ezzel pedig egy célja van: pénzügyi tudatosságra és felelősségre nevelni lányát.

spórolás, persely, pénz
Albérleti díjat szed hatévesétől. Fotó: Thana Prasongsin /  GettyImages

Michael főállásban egy gépészeti termékeket forgalmazó cégnél dolgozik Texasban és azok után döntött úgy, hogy hatévesét már most megtanítja a pénz kezelésére, hogy munkája során sok olyan felnőttet látott, akik alapvető pénzkezelési gondokkal küzdenek:

Úgy gondolom, hogy fontos megtanulnia, nem költheti el az egész bevételét, mert egy része a szükségleteire kell menjen, mielőtt a vágyaira költ

 - közölte az apa, aki azt is elárulta, Rose, hogyan keres pénzt. A válasz erre egyszerű: úgy, hogy házimunkát végez és igazából felszólítás nélkül ellátja a feladatait, így például kérés nélkül megy fogat mosni, vagy épp rendet rak a szobájában. Minden ilyen "feladat" pontot ér és ha egy héten összegyűjt minimum 25 pontot, akkor 5 dollárt, kb. 1.700.- forintot kap. Ha elér 30 pontot, az további bónuszokkal jár.

És, hogy mennyi is az annyi? Mennyit kell Rose-nak lakbérre és rezsire fizetnie? Keresetének 20%-át. Ez pedig nemrég összesen 4 dollárt, kb. 1.400.- forintot jelentett egy hónapra. 

Minden pénzt, amit visszaad, félreteszünk neki. Nem vesszük el a pénzét. Az egész arról szól, hogy megtanítsuk, hogy amikor pénzt keresel, annak egy része a szükségleteidre megy, és csak utána költhetsz a vágyaidra. Ez egy álruhás költségvetési lecke

 - idézte az apát az UNILAD.

@michael_talksmoney

DM me for the Budget Binder, Savings Challenge Binder, and Chore Chart links. I’ll send them right over! She pays rent. She tracks her chores. And yes, we make it fun like a game. She loves it. She’s motivated to do the same tasks she already should be doing, but now there’s a reward tied to it. She’s learning that money is earned, not given. And soon, we’ll teach her how to budget, save, and buy the things she wants, if she has the money for it. Because learning to work with money at 6 means she won’t struggle with it at 26. 💸

♬ original sound - Michael -IG michael_talksmoney

 

