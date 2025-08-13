Népharag zúdult az apára: lakbért szed hatéves gyerekétől

Elképesztően kiakasztotta a TikTok-közösségét az az édesapa, aki minden hónapban bérleti díjat számol fel a lakhatásért mindössze hatéves lányának. Michael Madden kiemelte, nem arról van szó, hogy Rose-nak a pénzt önállóan kell előteremtenie. Minden hó elején ugyanis ad neki egy bizonyos összeget és ő abból kér vissza valamennyit a "lakbérre". Ezzel pedig egy célja van: pénzügyi tudatosságra és felelősségre nevelni lányát.

Albérleti díjat szed hatévesétől. Fotó: Thana Prasongsin / GettyImages

Michael főállásban egy gépészeti termékeket forgalmazó cégnél dolgozik Texasban és azok után döntött úgy, hogy hatévesét már most megtanítja a pénz kezelésére, hogy munkája során sok olyan felnőttet látott, akik alapvető pénzkezelési gondokkal küzdenek:

Úgy gondolom, hogy fontos megtanulnia, nem költheti el az egész bevételét, mert egy része a szükségleteire kell menjen, mielőtt a vágyaira költ

- közölte az apa, aki azt is elárulta, Rose, hogyan keres pénzt. A válasz erre egyszerű: úgy, hogy házimunkát végez és igazából felszólítás nélkül ellátja a feladatait, így például kérés nélkül megy fogat mosni, vagy épp rendet rak a szobájában. Minden ilyen "feladat" pontot ér és ha egy héten összegyűjt minimum 25 pontot, akkor 5 dollárt, kb. 1.700.- forintot kap. Ha elér 30 pontot, az további bónuszokkal jár.

És, hogy mennyi is az annyi? Mennyit kell Rose-nak lakbérre és rezsire fizetnie? Keresetének 20%-át. Ez pedig nemrég összesen 4 dollárt, kb. 1.400.- forintot jelentett egy hónapra.

Minden pénzt, amit visszaad, félreteszünk neki. Nem vesszük el a pénzét. Az egész arról szól, hogy megtanítsuk, hogy amikor pénzt keresel, annak egy része a szükségleteidre megy, és csak utána költhetsz a vágyaidra. Ez egy álruhás költségvetési lecke

- idézte az apát az UNILAD.