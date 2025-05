Sokkoló átverést leplezett le a TV2 Napló

Egy férfi kiadja az ingatlant, beszedi a pénzt, majd az utolsó pillanatban visszamondja a házat, szóval átverés az egész ügylet. Így csapja be sorra az embereket. Végül az átverés áldozata sem az otthonhoz, sem az előre elküldött pénzéhez nem jut hozzá. A TV2 Napló műsorának stábja a férfi nyomába eredt. Megdöbbentő felvételek születtek.

A TV2 Napló leleplezte az albérletes csalót

Vasárnap este a TV2 Napló című műsorában elképesztő csalássorozatról fogják lerántani a leplet. A stáb egy albérletcsaló nyomába eredt. Érden egy férfi rendszeresen kifigyelte, hogy kinek van szüksége sürgetően albérletre. Az áldozatot ezután behálózta: úgy tett, mintha az albérlet mellé segítséget és támaszt is nyújtana. A férfi lecsapott kiszolgáltatott áldozataira. Akiknek hirtelen gyors megoldásra volt szükségük, azok könnyen beadták a derekukat, és nem vették észre, hogy csalóval van dolguk. Amikor valami gyanús lett, már késő volt. Öt családnak adta ki a barátnője házát úgy, hogy a nőnek sem volt fogalma róla. Mindenkitől beszedte az első hónapi díjat, sőt még kauciót is kért. Mindenki azonnal fizetett is neki. Egyikük már be is akart költözni. Odavitte a bútorait is, végül a bútorok is tönkrementek. Az érdi házba pedig egyik albérlő se tudott beköltözni.

Hogyan buktatta le a férfit a Napló stábja?

A TV2 Naplójának stábja a csaló nyomába eredt. A körözött férfi családját rejtett kamerával találták meg. A felvételeket vasárnap este mutatják be a TV2-n. De mi már most betekintést kaptunk a titokban rögzített beszélgetésbe.



- Balázzsal azóta nem sikerült beszélned? - Hát de, írogat folyamatosan, de nem tudom hol van, körözik tegnap óta. Úgyhogy... - Nekem jött a rendőrségtől, hogy már... Neked is? Honnan? Debrecen, vagy Debrecen, ugye? - Mit írt akkor? Mondtad, hogy írogat. - Hát bocsánatkérések, meg szerelmi vallomások leginkább. Nem, nem az ügyeket illetően. - Azzal kapcsolatban semmit nem ír? - Hát hogy nagyon sajnálja, meg nagyon megbánta



A rejtett kamerával megtalált család szembesítése és ami utána jön vasárnap este lesz látható a TV2 Naplójában Pachmann Péter műsorvezetésével.