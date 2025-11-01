Nem kegyelmeztek a nézők: nekik ért véget a Megasztár versenye

Elképesztően nagy a tét a TV2 sikerszériájában, hiszen a Megasztár 2025-ös szériájának a győztese nem kevesebb, mint 40 millió forinttal lesz gazdagabb.

Véget ért a Megasztár második élő adása Fotó: MATE KRISZTIAN

Így nem is csoda, hogy szinte az egész ország meg akarta mérettetni magát az előválogatókon, hogy végül tovább jussanak az elő műsorba, ez azonban csak 12 embernek adatott meg. Nem sokkal később pedig egy szerencsés, 13. versenyző is csatlakozott a csapathoz egy közönségszavazást követően.

A második show-ra november 1-jén, szombaton került sor, amelynek már csak 10 versenyző vághatott neki. Sírásból ezúttal sem volt hiány, főleg, amikor a kiesésre került sor. Míg a múlt héten három versenyző mondott búcsút a műsornak, ezúttal két sztárpalánta távozott.

Szombat este Németh Bea, Szabó Kamilla Lilla, PYFU, Jánoki Márió, Ádám Attila, Kökény Lali, Bura Connie, Lengyel Johanna, Kedl Olívia és Bíró Csongor vágott neki az élő adásnak. Közülük hárman kerültek a veszélyzónába: Kökény Lali, Jánoki Márió és Bura Connie.

A Megasztár második élő műsorától végül pedig Bura Connie és Jánoki Márió az, akinek búcsúznia kellett.