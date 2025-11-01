„Minden fontos eseményen velem tart” – eláll a lélegzet Mikes Anna és Krausz Gábor csodálatos fotóitól

Mikes Anna és Krausz Gábor ezúttal is igazi királyi párosként tündököltek a Magyar Táncsport Szakszövetség 40. évfordulójának bálján, ahol megjelenésükkel és kisugárzásukkal azonnal elbűvölték a közönséget.

Mikes Anna és Krausz Gábor a vörös szőnyegen pompázott Fotó: pana

A szervezet elnöke, Zsámboki Marcell kérte fel Annát a gála műsorvezetésére, ez volt a táncművésznő első ilyen szereplése, így különösen boldogan és izgatottan állt a színpadra.

Az eseményre nemcsak férje, hanem az egész családja is elkísérte őt. Anna hosszú, hátul kivágott fekete ruhában ragyogott, míg Gábor elegáns, teljesen fekete öltönyszettje tökéletesen kiegészítette párját. A duó megjelenése valóban royális hangulatot varázsolt a vörös szőnyegre.

Minden fontos eseményen velem tart a támogató drága családom, ez most se volt másképp

- írta mások mellett Mikes Anna a csodás fotókhoz.