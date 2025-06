Te mennyire vagy merész? Bizarr ízű fagyik, amiket nem biztos, hogy bevállalnál

Bár a furcsa ízű nyalánkságok főként az Egyesült Államokban és Japánban örvendenek nagy népszerűségnek, már itthon is találkozhatunk olyanokkal, amik teljesen ledöbbentik az édesszájú vásárlókat. Ugyanis olyan nem mindennapi, sós fagyik jelentek meg a pultokban, amiket nem biztos, hogy be mernél vállalni.

A magyar cukrászok meghökkentő fagyikkal álltak elő

Fotó: bloom7462 / Shutterstock

Az utóbbi időben a cukrászok óriási kísérletezésbe kezdtek, hogy megalkossák a legfurcsább ízvilágú nyalánkságokat, ezzel kivívva maguknak egy ország figyelmét. Úgy látszik, sokak szerint a klasszikus fagyik korszaka lejárt, helyüket pedig átvették a furcsa finomságok. Cikkünkben ezért összeszedtük az utóbbi évek legbizarrabb fagyijait.

Bizarr fagyik listája

Fazekas Cukrászda – Budapest, Rétság

Kovászos uborkás fagyi

A budapesti Fazekas Cukrászda először csak poénnak szánta a kovászos uborka ízesítésű újdonságot, azonban annyira megtetszett a vendégeknek, hogy 2022 nyarán már ez a fagyi is helyet kapott a pultban.

Roberto Cukrászda – Tatabánya

Sör, pacal, csirkepaprikás, tócsni ízű fagyik

A tatabányai Roberto cukrászda 2024 nyarán meghökkentő különlegességekkel kedveskedett vendégei számára, ugyanis a fagyis pultban a klasszikus ízek mellett olyanok is helyet kaptak, mint például a sör, a pacal, a csirkepaprikás vagy a tócsi, azaz tócsni ízű újítások.

Sok vendég döbbenten áll a meghökkentő ízvilágú fagyik előtt

Fotó: melissamn / Shutterstock

Vitorlás Fagyizó – Balatonmáriafürdő

Sajtos-tejfölös ízű fagyi

2023 nyarán a Balatonmáriafürdőn található Vitrolás Fagyizó cukrásza rukkolt elő olyan úttörő újítással, ami megdöbbentette a vendégeket. Pálfi Attila ugyanis egy sajtos-tejfölös ízesítésű hideg nyalánksággal állt a nyilvánosság elé, ami külön díjas lett a Balaton fagyija versenyen.

Hekk ízű fagyi

Szintén Pálfi Attila álmodta meg a hekk ízű desszertet, aki elmondása szerint nagyon élvezi, hogy a munkájában kiélheti a kreativitását. A cukrász a sajtos-tejfölös nyalánksága után sokaktól visszahallotta, hogy ennél már nem lehet bizarrabb édességgel előrukkolni. Erre felbuzdulva alkotta meg halhúsból készült hekkes fagyit.

Pálfi Attila azonban itt sem állt meg a kísérletezésben, hiszen idén olyan fagyival állt elő, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. A cukrász által megálmodott Ciripella névre keresztelt nyalánkság ugyanis tücsökből készül, ami a karamellás-mogyorós ízvilága mellett, egy kis rovarral lett megbolondítva. A bizarr desszertet ráadásul a 2025-ös Balaton fagyija versenyre is nevezték, ezzel pedig a legextrémebb indulók közé avanzsálta magát. A merészebbek szerint, akik bevállalták a nem mindennapi édességet, a roppanós tücsökdarabkák nem voltak zavaróak. Pálfi elmondása alapján az újdonság még a sajtos-tejfölös lángosnál is jobban fogy, amit nem csak a fiatalok, hanem az idősek is szívesen kipróbálnak.

Az alábbi videó alapján megismerheted a minőségi fagyi jellemzőit: